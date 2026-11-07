Zbabělý útok v Pardubicích: Výrostci zmlátili chlapce! Pěsti i kopance v přesile
Internetem se šíří video z Pardubic. Je na něm zaznamenaný incident, ve kterém skupinka chlapců ve výrazné přesile napadla vrstevníka. Policie už zná totožnost některých podezřelých. Podle její mluvčí je tento incident v Pardubicích ojedinělý.
V centru Pardubic došlo k nechutnému útoku. Několik mladíků surově napadlo jiného chlapce. Nechyběly údery pěstí ani kopance. Incident se přitom odehrál na velmi frekventovaném místě. Chlapec se útoku snažil bránit, ale proti přesile neměl šanci uspět.
Podle psychologa Jana Laška si mladíci skupinovým útokem nejspíš chtěli nahnat sebevědomí. „V podstatě je to záležitost, kdy jedinec by takto sám neútočil, ale ve skupině se ta jeho síla znásobuje,“ vysvětlil pro CNN Prima News.
Incidentem se už začala zabývat policie. „Můžeme potvrdit, že takovýto incident je v poslední době v centru Pardubic skutečně ojedinělý,“ popsala policejní mluvčí Dita Holečková. Dodala také, že v podobných situacích by měli svědci spíš volat policii, než si šarvátku natáčet na telefon.
Trestní odpovědnost od 12 let, i v Anglii je od 10. A tvrdě trestat. Škoda že se už nesmí páskem přes zadek. A že jsme jich dostali a bylo to v pořádku.