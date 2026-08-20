Dramatická kontrola jízdenek v Pardubicích: Útěk, potyčky, žiletky

Obyčejná kontrola jízdenek se protáhla na dvě hodiny.
Obyčejná kontrola jízdenek se protáhla na dvě hodiny.  (Autor: Facebook)
Autor: Andrea Vídeňská - 
20. srpna 2026
19:11

Z obyčejné kontroly jízdenek připravil vypečený páreček pardubickým strážníkům takové melodrama, za které by se nemusel stydět ani William Shakespeare. Nechyběl útěk, žiletky, potyčky ani pokus sáhnout po služební zbrani. Pardubický Romeo se svoji Julií nakonec skončili na uzavřeném oddělení. 

O tom, do jakých absurdních rozměrů může vyrůst obyčejná jízda načerno, se přesvědčili pardubičtí strážníci. Všechno přitom začalo zcela banálně. Revizor v autobuse přistihl mladou ženu (20) bez platného lístku a potřeboval pouze zjistit její totožnost. 

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Romeo a Julie v akci

Když autobus dorazil na hlavní nádraží, žena najednou vystřelila ven a dala se na útěk. Netušila, že na místě už čeká hlídka městské policie. Strážníci ji dostihli a zastavili. Vypadalo to, že je po všem a příběh nebude stát za řeč. Jenže právě tady začalo to nejšílenější melodrama. Žena se nejprve teatrálně sesunula k zemi a začala předstírat záchvat. Když tím strážníky neobměkčila, tasila žiletku a pokusila se poranit. Strážníci jí v tom zabránili a museli proti ní zakročit silou.

Aby toho nebylo málo, do vypjaté situace se vložil její přítel (27) a svými výstupy jen přiléval olej do ohně. Vrcholem všeho byl okamžik, kdy se žena v nastalém zmatku pokusila sáhnout po služební zbrani. „Její pokus byl opět odražen za užití donucovacích prostředků a ženě byla přiložena pouta, protože její agresivní jednání nepolevovalo,“ informují strážníci na sociálních sítích.

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Pohádky byl konec

Vzhledem k tomu, že žena vykazovala známky posednutí ďáblem, na místo byli přivoláni záchranáři. Jejího přítele se mezitím snažili držet opodál, aby nevyvolával další zbytečné potyčky. Jenže muž si zjevně řekl, že svou milou nenechá ve štychu a aby s ní mohl být v dobrém i zlém, pořezal se také žiletkou.

Záchranáři nakonec odvezli oba. V nemocnici se muž pokusil zabránit tomu, aby byla jeho partnerka odvedena na jiné oddělení. Situace znovu vygradovala a došlo k další šarvátce. Žena nakonec skončila na uzavřeném oddělení. Obyčejná kontrola jízdenek trvala dvě hodiny a deset minut.

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Násilník v Pardubicích napadl revizorku. Pokusil se utéct, dopadli ho strážníci.
Zdroj: MP Pardubice

 

 

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Andrea Vídeňská
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