Nebezpečná „droga chudých“ v Česku: Syntetické konopí zabíjí
Českem i Slovenskem se šíří „droga chudých“. Herba připomíná konopí, ale je mnohem nebezpečnější. Syntetická marihuana obsahuje různé kombinace chemických látek. Je jednoduché se jí předávkovat. Na Slovensku dostala do nemocnice dva mladistvé v kritickém stavu!
Syntetická „droga chudých“ může na první pohled připomínat marihuanu. Jmenuje se herba. Často se jedná o běžnou bylinku, jako je šalvěj, ale se zásadní změnou. Napouští se směsí omamných látek, jejichž složení se liší kus od kusu. O to více hrozí předávkování. Droga se užívá inhalací nebo kouřením.
„Herba je droga s obsahem psychoaktivní látky. Je to směs, která se skládá z nosiče, většinou v podobě sušené byliny, namáčené nebo impregnované ve směsi syntetického kanabinoidu,“ vysvětlila policie za pomoci odborníků. „Výrobci se snaží, aby v tom nebyla látka zařazená na seznam ilegálních látek, ale obsahuje látky zařazené na seznam těch omamných,“ popsala. „Tyto látky patří do stejné skupiny jako heroin,“ dodala.
Podle policie herbu nejčastěji užívají mladí dospělí ve věku okolo 18 let. Tvrzení potvrzuje nedávný případ ze slovenského regionu Gemer. Po předávkování syntetickou marihuanou tam skončili dva teenageři v kritickém stavu v nemocnici. Jeden upadl do bezvědomí a musel ho letecky hospitalizovat vrtulník, uvedla TV JOJ.
Napříč lety se objevují případy v Česku i na Slovensku, kdy se někdo choval nepříčetně s abstinenčními příznaky nebo se smrtelně předávkoval herbou. Policie zatkla několik dealerů, přesto se v poslední době užívání „drogy chudých“ opět rozrůstá. Přezdívku si vysloužila na základě dostupnosti. Jedna dávka může vyjít na 25 až 50 korun.
konečně nějaká užitečná dobrota pro fetky měli by to dostávat zdarma