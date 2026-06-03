Tomášek (†11) zemřel po nákaze „mozkožroutem“: Zlomená maminka popsala poslední chvíle před smrtí

Tomáška (†11) po koupání usmrtil »mozkožrout«: V Česku už parazit zabil 17 lidí!
Tomáška (†11) po koupání usmrtil »mozkožrout«: V Česku už parazit zabil 17 lidí!
Tomáška (†11) zabil po koupání parazit „mozkožrout“.
Koupaliště Vadaš se těšilo obrovské popularitě. Teď je ve ztrátě.
Koupaliště Vadaš se těšilo obrovské popularitě. Teď je ve ztrátě.
Autor: Nicole Kučerová - 
3. června 2026
10:35

Tragická smrt Tomáška (†11) po nákaze nebezpečnou amébou na slovenském koupališti Vadaš zanechala obrovskou ránu. Maminka Zuzana popsala poslední chvíle před smrtí i po ní. Tomášek miloval horskou turistiku a chtěl být fotbalistou. Ze dne na den se jeho sen rozplynul a rodina se musela smířit s odchodem vymodleného synka.

Plavecký výcvik na koupališti Vadaš ve slovenském městě Štúrovo se stal osudným pro Tomáška i celou jeho rodinu. Chlapeček se ve vodě nakazil nebezpečnou amébou, která ho po krátkém boji stála život. Maminka Zuzana po roce od tragické smrti syna promluvila o jeho posledních chvílích, i jak se vyrovnává se ztrátou.

Tomášek miloval horskou turistiku. Často spolu chodili na výšlapy. Chlapec se věnoval sportu a chtěl se stát úspěšným fotbalistou. Společně se svou sestřičkou dvojčetem byly vymodlené děti.

„Ty otázky ‚Proč?‘ máme doteď. Proč se to našemu Tomáškovi muselo stát. Ten rok ve mně zanechal takové stopy, že se mi zastavil život a neuměla jsem to zpracovat, dodnes neumím. Přišlo to tak rychle, že jsme si s manželem říkali, že to nemůže být pravda,“ vylíčila maminka Zuzana pro TV Markíza.

Po plaveckém výcviku měla rodina v plánu zdolat Rysy. „Bohužel, toho už se nedožil,“ popsala Zuzana. Po návratu ze školní akce Tomáška bolely oči a hlava. Rodiče si nejdříve mysleli, že to souvisí s úpalem. Chlapeček se jich ve strachu ptal, jestli zemře. V pátek 13. už volali záchranku, ve stejný den večer se s ním rodina v nemocnici loučila.

Zuzana byla s milovaným synem až do poslední chvíle a držela ho za ruku. „Manžel to nezvládal a odešel pryč. Farář mi řekl, že se nesmím zlobit na Boha, protože si Tomáška povolal a má s ním nějaké plány…“ vzpomněla maminka na strašlivé období. Urnu měla dlouho doma a s Tomáškem si povídala. Po roce od tragédie se manželé rozhodli, že syna uloží do hrobu, aby mu rodina a kamarádi mohli přijít zapálit svíčky.

Video  Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.  - Městská policie Kralupy nad Vltavou
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Tomáška (†11) po koupání usmrtil »mozkožrout«: V Česku už parazit zabil 17 lidí!
Tomáška (†11) po koupání usmrtil »mozkožrout«: V Česku už parazit zabil 17 lidí!
Tomáška (†11) zabil po koupání parazit „mozkožrout“.
Koupaliště Vadaš se těšilo obrovské popularitě. Teď je ve ztrátě.
Koupaliště Vadaš se těšilo obrovské popularitě. Teď je ve ztrátě.

Témata:
záchrankanemocnicenemocturistikakoupalištětomášeksmrt dítěteamébaSlovenskorysyrodina a dětivadašrodinasmrtinfekční onemocněníŠtúrovo
Nicole Kučerová
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Pavel Kozelek ( 3. června 2026 11:00 )

Je mi to moc líto, je to hrozné neštěstí, kterého se v rodině nikdo nechce dožít. Teď mi už nepřijde jako náhoda, že jsem si v r. 2009 ze stejného místa přivezl ošklivé autoimunitní onemocnění, které mi totálně obrátilo život naruby.

bullshit ( 3. června 2026 10:57 )

RIP rodině, velké neštěstí. ❤️‍

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