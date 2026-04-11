Ketaminová královna odsouzená za smrt oblíbeného herce Matthewa Perryho: U soudu plakala a prosila

Dealerka Jasveen Sanghová prodávala drogy Matthew Perrymu
Autor: Nicole Kučerová - 
11. dubna 2026
11:14

Soud rozhodl o trestu pro ketaminovou královnu Jasveen Sanghovou. Dealerka prodávala v Los Angeles drogy i oblíbenému herci známému ze seriálu Přátelé, Matthewu Perrymu, který zemřel na předávkování. Rodině vzkázala, že se každý den modlí za odpuštění. Do vězení půjde na 15 let.

Uznávaný americký herec známý především díky roli Chandlera v sitcomu Přátelé, Matthew Perry (†54), zemřel v roce 2023 na předávkování drogami doma ve vířivce. Policie od té doby pátrala po zdroji omamných látek, až ji stopy zavedly ke ketaminové královně Jasveen Sanghové (42). Dealerka nelegálně prodávající ketamin údajně zprvu neprojevovala žádnou lítost a drogy prodávala dál.

Od srpna 2024, kdy byla zatčena, probíhalo soudní řízení, které ve středu, 8. dubna letošního roku, přišlo s konečným trestem. Soud Sanghové udělil 15 let odnětí svobody a následné tři roky na svobodě pod dohledem. Američtí právníci ji označili za dealerku prodávající drogy, které ničily lidské životy, uvedl web NBC News.

Žena se k činu přiznala. „Každý den se modlím za odpuštění,“ vzkázala pozůstalé rodině. „Děkuji, že jste mě vystavili nejtvrdšímu střetu s realitou. Děkuji, že jste mě vytrhli z toho života,“ dodala. Přestože u soudu ketaminová královna projevovala lítost nad svými činy a přiznala, co provedla, v minulosti i po smutném zjištění dál drogy prodávala a neprojevovala žádný smutek.

„Vy jste to způsobila. Máte vlohy pro podnikání a vydělávání peněz, ale vybrala jste si jediný způsob, který lidem ubližuje,“ řekla nevlastní matka zesnulého herce, Debbie, odsouzené. „Prosím, dejte této bezcitné ženě maximální trest vězení, aby nemohla ubližovat dalším rodinám, stejně jako té naší,“ dodala u soudu podle BBC.

Na poslední drogové dávce, kterou si herec dal se podílelo vícero osob. Bývalý lékař Salvador Plasencia dostal za nelegální zásobování ketaminem dva a půl roku odnětí svobody. Dealerka dostala ze všech účastněných nejvyšší trest, uvedl deník The New York Times.

