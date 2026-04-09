Hvězdu Bachelora našli mrtvou v rokli: Prozradil ji zub!

Annabella Lovasová (†32) zmizela na Kanárech. Její tělo našli v rokli.
Autor: Štěpánka Grofová - 
9. dubna 2026
05:00

Tělo účastnice reality show Annabelly Lovasové leželo týdny ve vodě v odlehlé rokli na ostrově Gran Canaria. Neměla doklady, otisky prstů ani část oblečení. Identita ženy zůstávala dlouho neznámá, průlom přinesla až neobvyklá metoda. Zub zaslaný přes Interpol. Případ dál provází řada nejasností, i když policie cizí zavinění vyloučila.

Maďarskou influencerku Annabellu Lovasovou (†32), známou z tamní verze pořadu Bachelor, našli loni v březnu mrtvou v rokli El Berriel na jihu ostrova Gran Canaria. Tělo leželo v přírodní tůni v oblasti, kam se podle policie prakticky nedá dostat. 

Policisté se pokoušeli rekonstruovat její poslední pohyb, ale neuspěli. „Potřebujete být profesionální lezec, ne obyčejný turista,“ řekl španělskému deníku La Provincia k místu nálezu policejní šéf Pablo Fernández Sala. Vyšetřovatele znepokojil i stav, v jakém tělo našli. Annabella byla od pasu dolů bez oblečení.

Tělo bez otisků i bez identity

Vyšetřování od začátku komplikoval stav ostatků. Žena byla v pokročilém stádiu rozkladu a ležela ve vodě zhruba 15 až 20 dní, což zničilo většinu důkazů. Otisky prstů nebylo možné získat, konečky prstů měla nenávratně poškozené. Policie tak hledala jiný způsob, jak oběť identifikovat. Jediným vodítkem zůstala tetování na těle a později chrup.

Pitva nepřinesla odpověď

Ani soudní pitva nepomohla objasnit, co se stalo. Vyloučila však násilnou smrt, uškrcení, sexuální napadení i utonutí. Přesnou příčinu smrti ale určit nedokázala. Stav těla byl natolik špatný, že nešlo zjistit případná zranění ani rekonstruovat průběh událostí. Navíc se u oběti nenašly žádné osobní věci.

Pomohl otisk stoličky

Zlom přišel až po několika měsících. Policie rozeslala žádosti přes Interpol a začala procházet dostupné databáze. Současně se snažila získat DNA a porovnat ji s rodinou, jenže vzorky byly kvůli stavu těla nekvalitní a opakované testy nepřinesly výsledek. Nakonec rozhodl až chrup. Otisk stoličky vyšetřovatelé odeslali přes Interpol a analýza přinesla jednoznačnou shodu. „Jakmile máte jméno, vše jde snáz. Zuby fungují podobně jako otisky prstů,“ doplnil Sala. Právě díky tomu se podařilo potvrdit, že mrtvou ženou je pohřešovaná Annabella Lovasová.

Co se stalo?

Policie pracuje s verzí, že influencerka mohla zemřít jinde. V únoru oblast zasáhly silné deště a přívalová voda mohla tělo odnést do rokle. Podle vyšetřovatelů mohlo jít o nehodu nebo sebevraždu. Jisté ale není nic.

Video  Přívaly vody na Kanárských ostrovech strhávaly auta.  - Sociální síť X


Žena byla už dříve vedená jako pohřešovaná. Policie ji našla v prosinci 2024 v apartmánu v Playa del Inglés. Tehdy uvedla, že je v pořádku a nechce být s rodinou v kontaktu. Krátce poté zmizela znovu. V únoru pak příbuzní nahlásili její další zmizení.

Annabella se proslavila v maďarské reality show. Později prodělala rakovinu a podle médií si nesla psychické následky. Je také možné, že jí došly peníze a skončila na ulici.

Případ je oficiálně uzavřený, ale klíčové otázky zůstávají. Jak se dostala do nepřístupné oblasti, proč byla bez části oblečení a co přesně vedlo k její smrti. Odpovědi policie nemá.

Uživatel_6306648 ( 9. dubna 2026 06:22 )

Škoda mladého života tolik toho mohla dokázat třeba ve filmech pro dospělé.

