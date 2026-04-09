Záhada na Bahamách: Žena zmizela z loďky, manžela zatkli
Bahamská policie zadržela Američana, jehož žena se utopila po pádu do vody při společné cestě na loďce. Devětapadesátiletý muž podle svého právníka rozhodně odmítá, že by měl na smrti o čtyři roky mladší manželky jakýkoli podíl, napsala agentura Reuters. Američan je podle policie podezřelý z porušení zákona, obviněn však dosud nebyl.
Brian Hooker se o velikonočním víkendu vydal se ženou Lynette na plavbu u ostrovů Abaco v severovýchodní části souostroví Baham vzdálené asi 300 kilometrů východně od Floridy. Na 2,4 metrů dlouhé, motorem opatřené loďce vyrazili ze zátoky Hope Town v sobotu okolo 19:30 místního času a chtěli doplout do několik kilometrů vzdálené lokality Ellbow Cay, vypověděl Hooker podle policie.
Během cesty však manželka spadla do vody i s klíčkem od motoru, kvůli čemuž se loď zastavila, řekl Američan. Podle svého vyjádření už nedokázal ženu najít a proto dovesloval ke břehu, kde za pomoci prvního člověka, kterého spatřil, oznámil incident policii.
Ta vyhlásila pátrání, do něhož se zapojil i letoun americké pobřežní stráže. Ženu však pátrací tým neobjevil a v úterý záchrannou akci odvolal. Americká pobřežní stráž zahájila vyšetřování možného trestného činu a bahamská policie Hookera vzala do vazby. „Pan Hooker kategoricky a jednoznačně odmítá, že by se dopustil trestného činu,“ uvedla podle Reuters jeho advokátka Terrel Butlerová.
Hooker krátce před svým zadržením na facebooku napsal, že je událostí zdrcen. „Navzdory zoufalým pokusům zachránit ji nás vítr a proudy hnaly dále od sebe,“ uvedl Američan.
