Velikonoční hrůza: Chlapci se utopili při záchraně kamaráda!

Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Autor: Andrea Vídeňská - 
6. dubna 2026
10:44

Chvilka zábavy u řeky Laborec na Slovensku se změnila v tragédii. Na velikonoční neděli se partička nezletilých chlapců chtěla vykoupat na neznámém místě. Nevinné radovánky skončily nejhorší noční můrou pro všechny zúčastněné. Dva chlapce nalezli hasiči po rozsáhlé pátrací akci mrtvé.

Poklidná velikonoční procházka podél řeky Laborec se pro partu nezletilých chlapců zvrtla v noční můru. Pět mladíků ve věku 13 a 15 let se procházelo za obcí Oborín v okrese Michalovce na Slovensku a na místě, kde nikdy předtím nebyli, se rozhodli, že se v řece vykoupají.

Záchrana kamaráda se jim stala osudnou

Jeden z chlapců uklouzl a spadl do vody. Dva další se ukázali jako hrdinové, na nic nečekali a do ledové vody skočili za ním, aby ho zachránili. Jenže zatímco topící se nakonec vyškrábal na břeh, kamarádi už sami z vody nevyplavali. Zbytek vystrašených chlapců okamžitě běžel do nejbližší vesnice přivolat pomoc. Rodiče byli v naprostém šoku, protože kluci doma řekli, že jdou hrát fotbal, informovala TV JOJ.

Hasiči bezodkladně zahájili rozsáhlou pátrací akci se všemi možnými prostředky. Byl využit specializovaný hasičský člun, sonarová technika na lokalizaci osob pod hladinou i dron vybavený termovizí. „Na místě zasahují příslušníci HaZZ a členové Dobrovolného hasičského sboru obce Malčice,“ uvedlo Krajské ředitelství HaZZ v Košicích.

Smutný konec

I přes veškerou snahu skončila pátrací akce hasičů tragicky. Krátce před 16:30 hod. vyplula na povrch děsivá realita. Dva chlapci byli nalezeni bez známek života. Přivolaný lékař potvrdil, že smrt nenastala v důsledku cizího zavinění. V návaznosti na hrůznou událost policie zahájila vyšetřování a trestní stíhání pro podezření z usmrcení.

Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.
Velikonoční neděle skončila pro nezletilé chlapce tragicky.

utonutízáchrana životatragédieSlovenskonoční můraBoží hod velikonočníokres MichalovceOborínLaborec
otto ford rouver ( 6. dubna 2026 15:56 )

Měli by jste napsat pokud jste sami nebyli u toho že :

Kluci se MOŽNÁ 😨 utopili při záchraně kamaráda?

- ale myslím si, že Vše bylo jinak, a LAKUJETE čti LŽETE veřejnosti ! 👎 😨

Uživatel_5643022 ( 6. dubna 2026 12:45 )

Jo, drogy a alkohol, k tomu nízká inteligence takže žádná velikonoční hrůza.

otto ford rouver ( 6. dubna 2026 11:26 )

alekaždá Mince a LEŽ stejně jako PRAVDA - má dvě strany !

Opravdu víte že Ti dva do vody skočili pro jeho Záchranu ? 😨 a nebo naopak rovněž aby dokázali že nejsou §raby ?

Kdo z Vás to ví, a ani Já nejsem Soudcem ovšem rovněž i ID-iotem zároveň ! 🙁

otto ford rouver ( 6. dubna 2026 11:21 )

No comment - jít se koupat v tomto chladném počasí !

13. náctiletý a 15. letý puberťák - rozhodně není malým dítětem, aby nevěděl Co dělá ?

Smutnější je fakt, že se jejich případné následování prezentuje jako případná ZÁCHRANA tonoucího kamaráda či kohokoliv jiného ! 👎

Kdo z Vás byl přítomen při této případné záchraně či LŽI ?

- že NIKDO ? 😨 ani se nedivím ! 👎

Pan Troglodytes ( 6. dubna 2026 11:13 )

Všechny negativní věci se dějí na Slovensku. Blesk je Slovenskem posedlý.

