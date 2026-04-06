Velikonoční hrůza: Chlapci se utopili při záchraně kamaráda!
Chvilka zábavy u řeky Laborec na Slovensku se změnila v tragédii. Na velikonoční neděli se partička nezletilých chlapců chtěla vykoupat na neznámém místě. Nevinné radovánky skončily nejhorší noční můrou pro všechny zúčastněné. Dva chlapce nalezli hasiči po rozsáhlé pátrací akci mrtvé.
Poklidná velikonoční procházka podél řeky Laborec se pro partu nezletilých chlapců zvrtla v noční můru. Pět mladíků ve věku 13 a 15 let se procházelo za obcí Oborín v okrese Michalovce na Slovensku a na místě, kde nikdy předtím nebyli, se rozhodli, že se v řece vykoupají.
Záchrana kamaráda se jim stala osudnou
Jeden z chlapců uklouzl a spadl do vody. Dva další se ukázali jako hrdinové, na nic nečekali a do ledové vody skočili za ním, aby ho zachránili. Jenže zatímco topící se nakonec vyškrábal na břeh, kamarádi už sami z vody nevyplavali. Zbytek vystrašených chlapců okamžitě běžel do nejbližší vesnice přivolat pomoc. Rodiče byli v naprostém šoku, protože kluci doma řekli, že jdou hrát fotbal, informovala TV JOJ.
Hasiči bezodkladně zahájili rozsáhlou pátrací akci se všemi možnými prostředky. Byl využit specializovaný hasičský člun, sonarová technika na lokalizaci osob pod hladinou i dron vybavený termovizí. „Na místě zasahují příslušníci HaZZ a členové Dobrovolného hasičského sboru obce Malčice,“ uvedlo Krajské ředitelství HaZZ v Košicích.
Smutný konec
I přes veškerou snahu skončila pátrací akce hasičů tragicky. Krátce před 16:30 hod. vyplula na povrch děsivá realita. Dva chlapci byli nalezeni bez známek života. Přivolaný lékař potvrdil, že smrt nenastala v důsledku cizího zavinění. V návaznosti na hrůznou událost policie zahájila vyšetřování a trestní stíhání pro podezření z usmrcení.
