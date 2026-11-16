Zmrtvýchvstání po anglicku: Alkoturisti rozsekali sochu Ježíše!

Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Autor: Andrea Vídeňská - 
16. listopadu 2026
18:24

Dvojice britských turistů řádila ve Vilniusu jako smyslů zbavená. Z kostela ukradli sochu Ježíše, předváděli se s ní před kamerou a nakonec ji rozbili na kusy. Jeden z mužů se svému počínání ještě smál, pak ale oba vzali nohy na ramena. Celý incident zachytila bezpečnostní kamera.

Britští turisté jsou pověstní svou alkoturistikou. Za levným alkoholem a bujarými večírky často vyrážejí do východní Evropy, kde je na jejich poměry alkohol za hubičku. Podobně tomu zřejmě bylo i ve Vilniusu. Nad tím, co tam dvojice Britů předvedla, zůstává rozum stát.

Thajsko. (Ilustrační foto)
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Socha Ježíše na maděru

Na neuvěřitelném videu nejprve jeden z gaunerů sedí na lavičce. Poté se do záběru připotácí kamarád, který sotva stojí na nohou. V rukou drží posvátnou sochu Ježíše odcizenou z kostela z 15. století. Svůj vandalský kousek považuje zřejmě za takovou legraci, že se mu sám směje, zatímco jeho kumpán celou scénu natáčí na mobil.

Muž mezitím zápasí s rovnováhou a neobratně manipuluje se sochou. Ta je velká přibližně jako dítě. Po několika okamžicích skotačení se soše náhle ulomí ruce. Pozlacená plastika následně dopadne na zem a roztříští se na několik malých kusů. Muž, který ji upustil, zůstane chvíli stát s nechápavým výrazem ve tváři. V každé ruce přitom drží jednu z ulomených zlatých paží. Když mu konečně dojde, co svým řáděním způsobil, raději vezme nohy na ramena. Jeho kumpán, který celou dobu všechno natáčel, se k němu okamžitě přidává.

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Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Zdroj: X

Kněz vyzval ke sdílení

Policie zahájila vyšetřování incidentu. Socha zmizela ze Svatyně Božího milosrdenství ve starém městě Vilniusu, hlavním městě Litvy. Podle médií je muž pravděpodobně Brit. Naznačuje to jeho přízvuk, který je slyšet na kamerovém záznamu. Pokud si dvojice výtržníků myslela, že po svém řádění zmizí po anglicku a nikdo je nedopadne, pořádně se přepočítala. Video na sociálních sítích zveřejnil kněz kostela Elijas Anatolijus Markauskas a vyzval ke sdílení.

Doplnil, že socha byla původně umístěna na dřevěném kříži na nádvoří kostela poblíž ulice, kde oba muže zachytila kamera. Výše způsobené škody se nyní vyčísluje.

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Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.
Opilý Brit rozbil pozlacenou sochu Ježíše.

Témata:
alkoholvandalismusVandalovéopilecvideoJežíš KristusLitvaVilniusvýchodní Evropavideokamerakostelsochabezpečnostní kameraSpojené království
Andrea Vídeňská
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