Video z Mostu ukazuje boj o život: Mladíkovi se zastavilo srdce!
Mladému muži se náhle zastavilo srdce a začal dramatický boj o život. Na pomoc okamžitě vyrazili mostečtí policisté, kteří zahájili resuscitaci a použili defibrilátor AED. Díky jejich pohotové reakci se podařilo mladíka předat záchranářům ve stabilizovaném stavu.
Mladíkovi se zastavilo srdce a policisté věděli, že není čas ztrácet čas. Dramatické záběry ze zásahu ukazují, jak se rozběhli pro zdravotnické vybavení a spěchali muži na pomoc.
Na videu je vidět, jak policisté vstupují do budovy a míří k mladíkovi, který leží na zemi. Okamžitě se k němu sklánějí a zahajují resuscitaci. Jeden z nich se věnuje oživování, další připravují defibrilátor AED. Všude kolem panuje napětí. Hraje se o čas.
Policisté se u mladíka střídají a nepolevují ani na chvíli. Na místě postupně pomáhají také ostatní. Když dorazí záchranáři, přebírají péči o pacienta a pokračují v zásahu. Díky rychlé reakci mosteckých policistů se jim mladíka podařilo předat ve stabilizovaném stavu. Situace, která vypadala nejdříve tragicky, tak má šťastný konec. „Děkujeme všem zasahujícím za profesionální přístup a skvěle odvedenou práci,“ poděkovala Policie ČR kolegům na síti X.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.