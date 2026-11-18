Zoufalý boj o život turistky (†31) v Tatrách: Její tělo museli nechat v horách!
Zoufalé volání o pomoc odstartovalo rozsáhlou pátrací akci v polských Tatrách. Pohřešovanou turistku se podařilo najít díky dronu s termokamerou. Přestože byla ještě naživu, boj o její život skončil tragicky. Její tělo navíc muselo dočasně zůstat v horách.
V pondělí 16. listopadu odpoledne přijala polská horská služba TOPR tísňové volání od turistky. Žena zřejmě utrpěla nehodu v Tatrách, spojení však bylo natolik špatné, že se nepodařilo zjistit její přesnou polohu. Další pokusy o kontakt už byly neúspěšné.
Horská služba proto požádala o pomoc policii v Zakopaném. Ta po šesté hodině večer potvrdila pohyb turistky v oblasti Orla Perć, jedné z nejnáročnějších horských tras v Polsku. Do rozsáhlého pátrání vyrazilo několik týmů, nasazeny byly také drony s termokamerami.
Objevil ji dron
Právě jeden z nich zachytil pod sedlem Granacka Przełęcz tepelnou stopu. Pátrací skupiny se okamžitě vydaly na místo a přibližně 35 metrů pod sedlem spatřily pohřešovanou ženu.
Turistka po pádu utrpěla vážná zranění a byla silně podchlazená. Přesto stále žila. Ležela však v prudkém skalnatém svahu, kde bylo mimořádně obtížné poskytnout jí první pomoc. Záchranáři proto museli zajistit sestup pomocí lan a připravit její přepravu na nosítkách.
Tři hodiny ji oživovali
Během náročné záchrany se stav turistky náhle zhoršil a došlo u ní k zástavě srdce. Záchranáři okamžitě zahájili resuscitaci, pokračovali v ní dokonce i při spouštění nosítek do údolí.
O život mladé ženy bojovali celé tři hodiny. Veškerá snaha však byla marná a lékaři nakonec museli oživování ukončit. Kvůli obtížnému terénu a nepříznivým podmínkám nebylo možné tělo okamžitě dopravit z hor. Záchranáři ho proto zajistili pro pozdější transport.
Varování ostatním turistům
Po tragické události se horská služba obrátila na všechny milovníky vysokohorské turistiky s naléhavou výzvou. „Nechoďte do hor sami. Zejména v zimních podmínkách se i lehké zranění může bez přítomnosti druhé osoby změnit v boj o život,“ upozornili záchranáři.
Jako pardon, ale toto nejsou turisti, ale magoři, co hazardují se svým životem, protože se chovají nezodpovědně a riskantně. Čteme o nich často a je zarážející, ti ostatní se z toho neponaučí.