„Řidič osobního vozidla dostal zřejmě nějaký smyk a narazil do nákladního vozu,“ uvedla k události policejní mluvčí Petra Hrůzová. Po srážce vyslal dispečink záchranky na místo dvě pozemní posádky i vrtulník. Jiří utrpěl těžká zranění, v důsledku kterých došlo i k zástavě oběhu.

Museli mu otevřít hrudník

„Bylo třeba jej uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty, napojit na řízenou ventilaci, resuscitovat a nakonec i provést mimořádně náročný zákrok, tzv. torakostomii, tedy otvor do hrudní dutiny malým řezem," popsala práci zdravotníků mluvčí záchranky Michaela Bothová s tím, že důležitou roli sehrálo i podání fibrinogenu, tedy látky nezbytné při srážení krve.

Záchranáři.
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Jiří: Děkuji za druhý život

„Skvělá souhra našich kolegů, složek Intergorvaného záchranného systému i zdravotníků Fakultní nemocnice Brno vedla k záchraně života. Následně také k dojemnému setkání, i když se na něj bohužel nemohli dostavit všichni ze zasahujících posádek," dodala mluvčí. Sladkost, kterou poděkoval svých andělům strážným", ozdobil Jiří výmluvným vzkazem: Děkuji za druhý život. 

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Zdroj: Policie ČR

 

 

 