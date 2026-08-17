Hrdinové (14) ze Zlínska: Ženě zachránili život! Zveřejnili jejich telefonát

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: ZZS Zlínského kraje)
Autor: Nicole Kučerová - 
17. srpna 2026
15:10

Dva čtrnáctiletí kluci zavolali na tísňovou linku o pomoc pro ženu v bezvědomí. Zraněné si všimli v blízkosti dětského hřiště, neváhali a rozhodli se jednat. Poskytli jí první pomoc a čekali do příjezdu záchranářů. Záchranná služba zveřejnila telefonát z tísňové linky. Maminka je na ně pyšná. Vyjádřila se i operátorka.

V neděli 16. srpna dva chlapci prokázali obrovskou dávku hrdinství. Ve Zlínském kraji, nedaleko dětského hřiště, upadla žena do bezvědomí a nejspíše se při pádu zranila. Oba chlapci situaci zpozorovali a vydali se jí na pomoc. Zavolali na tísňovou linku 155 a poskytli první pomoc.

„My jsme si hráli a ta paní spadla,“ popsal operátorce jeden z chlapců. „Paní nereaguje a teče jí krev z nosu,“ dodal. Následovala první pomoc, při které je operátorka na telefonu naváděla krok za krokem. Sestříhanou verzi hovoru sdílela Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na sociálních sítích.

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Telefonát dvou chlapců (14) volajících na tísňovou linku 155.
Zdroj: ZZS Zlínského kraje

„Kluci, smekáme před vámi! Váš čin si zaslouží obrovskou pochvalu. Právě vy jste příkladem toho, že hrdinou nemusí být člověk v uniformě. Někdy stačí být ve správnou chvíli na správném místě a hlavně mít odvahu pomoci,“ vzkázala záchranná služba. „Protože někdy může jeden telefonát, jedna správná reakce a pár odvážných minut znamenat rozdíl mezi životem a smrtí,“ uzavřela s poděkováním chlapcům.

„Jsem na něj moc hrdá. Syn s kamarádem to brali jako samozřejmost pomoct zraněné paní,“ vyjádřila se pyšná maminka jednoho z chlapců. „Kluci jsou borci, že se nenechali vyvést z míry a paní pomohli!!!“ vzkázala zdravotní sestra.

„Jejich odvaha, rozvaha a ochota pomoci byly opravdu obdivuhodné. Poslouchali každý pokyn a bez váhání udělali maximum pro záchranu lidského života. Kluci, byli jste neskutečně stateční a šikovní. Takové mladé lidi si zasloužíme vyzdvihnout. Obrovský respekt vám oběma!“ doplnila operátorka, která měla malé hrdiny na telefonu.

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Nicole Kučerová
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