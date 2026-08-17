Hrdinové (14) ze Zlínska: Ženě zachránili život! Zveřejnili jejich telefonát
Dva čtrnáctiletí kluci zavolali na tísňovou linku o pomoc pro ženu v bezvědomí. Zraněné si všimli v blízkosti dětského hřiště, neváhali a rozhodli se jednat. Poskytli jí první pomoc a čekali do příjezdu záchranářů. Záchranná služba zveřejnila telefonát z tísňové linky. Maminka je na ně pyšná. Vyjádřila se i operátorka.
V neděli 16. srpna dva chlapci prokázali obrovskou dávku hrdinství. Ve Zlínském kraji, nedaleko dětského hřiště, upadla žena do bezvědomí a nejspíše se při pádu zranila. Oba chlapci situaci zpozorovali a vydali se jí na pomoc. Zavolali na tísňovou linku 155 a poskytli první pomoc.
„My jsme si hráli a ta paní spadla,“ popsal operátorce jeden z chlapců. „Paní nereaguje a teče jí krev z nosu,“ dodal. Následovala první pomoc, při které je operátorka na telefonu naváděla krok za krokem. Sestříhanou verzi hovoru sdílela Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na sociálních sítích.
„Kluci, smekáme před vámi! Váš čin si zaslouží obrovskou pochvalu. Právě vy jste příkladem toho, že hrdinou nemusí být člověk v uniformě. Někdy stačí být ve správnou chvíli na správném místě a hlavně mít odvahu pomoci,“ vzkázala záchranná služba. „Protože někdy může jeden telefonát, jedna správná reakce a pár odvážných minut znamenat rozdíl mezi životem a smrtí,“ uzavřela s poděkováním chlapcům.
„Jsem na něj moc hrdá. Syn s kamarádem to brali jako samozřejmost pomoct zraněné paní,“ vyjádřila se pyšná maminka jednoho z chlapců. „Kluci jsou borci, že se nenechali vyvést z míry a paní pomohli!!!“ vzkázala zdravotní sestra.
„Jejich odvaha, rozvaha a ochota pomoci byly opravdu obdivuhodné. Poslouchali každý pokyn a bez váhání udělali maximum pro záchranu lidského života. Kluci, byli jste neskutečně stateční a šikovní. Takové mladé lidi si zasloužíme vyzdvihnout. Obrovský respekt vám oběma!“ doplnila operátorka, která měla malé hrdiny na telefonu.
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