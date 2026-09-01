Fanoušek zkolaboval na metalovém festivalu: Marný boj o život v Sušici
Hudební festival Metal Madness v Sušici skončil předčasně poté, co jeden z návštěvníků náhle zkolaboval. Svědci mu začali poskytovat první pomoc a v resuscitaci pokračovali přivolaní záchranáři. Přes veškerou snahu se muže nepodařilo zachránit. Okolnosti úmrtí prověřují kriminalisté.
Festival tvrdé hudby Metal Madness přilákal v sobotu 29. srpna fanoušky do vodáckého kempu Brána Otavy v Sušici. Program začal už odpoledne a na pódiu se během dne střídaly české i zahraniční metalové kapely. Večer však akce dostala smutný konec.
Jeden z návštěvníků (†55) náhle zkolaboval. První pomoc mu začali poskytovat lidé přímo na místě, operátor tísňové linky je po telefonu naváděl při resuscitaci. Po příjezdu zdravotníků pokračoval boj o mužův život.
Ani přes veškerou snahu se ho však zachránit nepodařilo. Lékař nakonec konstatoval smrt, informoval server iDnes.
Jeden z nás
Pořadatelé po události další program ukončili. Na sociálních sítích se následně s návštěvníkem rozloučila sušická kapela Mortifilia, jejíž členové stojí také za pořádáním festivalu. Muže označili za dlouholetého fanouška tvrdé muziky.
„Došlo k úmrtí kamaráda, letitého fanouška tvrdé muziky, prostě jednoho z nás. Přes obrovské úsilí záchranářů vrtulník odletěl prázdný… Myslíme na rodinu, blízké a přátele a vyjadřujeme jí upřímnou soustrast. Odpočívej v pokoji, kamaráde,“ uvedla kapela na facebooku.
Případem se nyní zabývají klatovští kriminalisté. Dosavadní zjištění podle policie nenasvědčují cizímu zavinění. Přesnou příčinu úmrtí má objasnit nařízená zdravotní pitva.
Metal Madness patří mezi pravidelné sušické hudební akce zaměřené na tvrdší odnože metalu. Letošní ročník nabídl deset kapel, mezi nimi například řecké Suicidal Angels, Hypnos, InnerSphere nebo domácí Mortifilii.
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