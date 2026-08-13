Dojemné video po ničivém zemětřesení v Kolumbii: Miminko (2 měs.) jako zázrakem přežilo v sutinách
Po ničivém zemětřesení v Kolumbii se záchranářům podařilo z trosek v Cali vyprostit teprve chlapce Salomóna (2 měs.). Otec ho během katastrofy vlastním tělem chránil před padajícím betonem. Oba přežili dlouhé hodiny pod sutinami. Matka miminka a jeho strýc však zůstávají pohřešovaní.
V kolumbijském Cali, které postihlo ničivé zemětřesení, záchranáři najednou zaslechli dětský pláč a slabé sténání, informuje deník Bild. Okamžitě se pustili do pátrání a za chvíli byli svědky jednoho z nejdojemnějších momentů celé tragédie.
Vlastní život neřešil
Pod hromadou sutin ležel otec se svým malým synem Salomónem (2 měs.). Muž byl částečně zavalený, ale dítě stále pevně tiskl k hrudi. Když se na místo dostali policisté, bylo jim jasné, že otec udělal všechno, co mohl, aby svého syna ochránil před padajícím betonem. Ještě než se ho záchranářům podařilo vyprostit, měl jedinou starost. Neřešil vlastní život, ale úpěnlivě prosil policisty, aby zachránili jeho dítě. „Prosil nás jen, abychom jeho dítě nenechali zemřít,“ popsal dojemné chvíle jeden ze zasahujících policistů. Miminko pod hromadou suti jako zázrakem přežilo.
Příběh ale bohužel stále nemá šťastný konec. Matka malého Salomóna a jeho strýc jsou stále pohřešovaní. Zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo Kolumbii v pondělí a zanechalo za sebou obrovskou spoušť. Podle dosavadních údajů zemřelo nejméně 240 lidí, přes dva tisíce utrpělo zranění a téměř dvě stovky lidí jsou stále pohřešované. Záchranáři přesto pokračují v prohledávání trosek a doufají, že pod nimi objeví další živé.
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