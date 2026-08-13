Dojemné video po ničivém zemětřesení v Kolumbii: Miminko (2 měs.) jako zázrakem přežilo v sutinách

Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. srpna 2026
16:48

Po ničivém zemětřesení v Kolumbii se záchranářům podařilo z trosek v Cali vyprostit teprve chlapce Salomóna (2 měs.). Otec ho během katastrofy vlastním tělem chránil před padajícím betonem. Oba přežili dlouhé hodiny pod sutinami. Matka miminka a jeho strýc však zůstávají pohřešovaní.

V kolumbijském Cali, které postihlo ničivé zemětřesení, záchranáři najednou zaslechli dětský pláč a slabé sténání, informuje deník Bild. Okamžitě se pustili do pátrání a za chvíli byli svědky jednoho z nejdojemnějších momentů celé tragédie.

Video se připravuje ...
Malé miminko jako zázrakem přežilo.
Zdroj: Facebook

Vlastní život neřešil

Pod hromadou sutin ležel otec se svým malým synem Salomónem (2 měs.). Muž byl částečně zavalený, ale dítě stále pevně tiskl k hrudi. Když se na místo dostali policisté, bylo jim jasné, že otec udělal všechno, co mohl, aby svého syna ochránil před padajícím betonem. Ještě než se ho záchranářům podařilo vyprostit, měl jedinou starost. Neřešil vlastní život, ale úpěnlivě prosil policisty, aby zachránili jeho dítě. „Prosil nás jen, abychom jeho dítě nenechali zemřít,“ popsal dojemné chvíle jeden ze zasahujících policistů. Miminko pod hromadou suti jako zázrakem přežilo.

Příběh ale bohužel stále nemá šťastný konec. Matka malého Salomóna a jeho strýc jsou stále pohřešovaní. Zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo Kolumbii v pondělí a zanechalo za sebou obrovskou spoušť. Podle dosavadních údajů zemřelo nejméně 240 lidí, přes dva tisíce utrpělo zranění a téměř dvě stovky lidí jsou stále pohřešované. Záchranáři přesto pokračují v prohledávání trosek a doufají, že pod nimi objeví další živé.

Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.
Miminko jako zázrakem přežilo.

Témata:
záchrana životadojemný příběhdojemné videozáchrana dítětezemětřeseníKolumbieSuťCali
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Sůl do rány Prachaře od Sandevy: Tři týdny pekla
Sůl do rány Prachaře od Sandevy: Tři týdny pekla
Aha!
Vzpomínáte? Takto vypadaly oblíbené potraviny za komunismu. Mnohé milujeme dodnes
Vzpomínáte? Takto vypadaly oblíbené potraviny za komunismu. Mnohé milujeme dodnes
Dáma
Škola volá. Věci, které se změní s nástupem dětí do školy
Škola volá. Věci, které se změní s nástupem dětí do školy
Maminka
Zapomeňte na nude i neony! Tento třpytivý lak ovládl konec léta
Zapomeňte na nude i neony! Tento třpytivý lak ovládl konec léta
Ženy
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Moje zdraví
Méně akcí, více peněz. Kongresové centrum Praha má za sebou nejlepší rok v historii
Méně akcí, více peněz. Kongresové centrum Praha má za sebou nejlepší rok v historii
e15
Z Edenu přes Anglii na Letnou. Sparta dotahuje příchod bývalého slávisty Juráska
Z Edenu přes Anglii na Letnou. Sparta dotahuje příchod bývalého slávisty Juráska
iSport
Místo přednášek válka s drony: Češka na frontě ničí okupanty. „Nemáme právo být unavení,“ vzkazuje domů
Místo přednášek válka s drony: Češka na frontě ničí okupanty. „Nemáme právo být unavení,“ vzkazuje domů
Reflex
Zrodil se z lásky k hudbě i městu. Festival Academy Kroměříž nabídne týden plný koncertů a setkání
Zrodil se z lásky k hudbě i městu. Festival Academy Kroměříž nabídne týden plný koncertů a setkání
Lidé a země