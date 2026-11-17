Děsivé video pádu letadla: Zřítilo se do školky!
Zemědělské letadlo se zřítilo přímo do areálu mateřské školy v brazilském městě Campo Verde. Stroj se zřítil do jedné z učeben. Naštěstí se v ní v době nehody nenacházely děti. Pilot utrpěl zranění hlavy a hrudníku a skončil v nemocnici. Nikdo další nebyl zraněn.
Páteční odpoledne ve školce se zvrtlo v obří neštěstí. Do budovy plné malých dětí se zřítilo zemědělské letadlo! Stroj prorazil střechu a vletěl přímo do jedné z učeben, kde zrovna děti nebyly. Jako zázrakem se nikomu z dalších dětí ani zaměstnanců nic nestalo. Pilot takové štěstí neměl a skončil v nemocnici.
Školka plná dětí
Děsivé okamžiky zachytily kamery z mateřské školy Cora Coralina v brazilském městě Campo Verde. Jednomotorový zemědělský letoun se v pátek 23. října odpoledne zřítil přímo do budovy, kde tráví svůj čas malé děti. K nehodě došlo kolem půl třetí odpoledne, uvedl deník RepórterMT.
Letadlo dopadlo do zadní části školky, zhruba 400 metrů od vzletové dráhy. Náraz byl tak prudký, že stroj „zahučel“ až do jedné z učeben. Budova slouží 183 dětem a pracuje v ní dalších 40 zaměstnanců.
Obrovské štěstí
Katastrofa se naštěstí obešla bez zraněných mezi dětmi a personálem. Letoun zasáhl část budovy, kterou školka k výuce a běžnému provozu nevyužívá. Na místo nehody vyrazila tři hasičská vozidla a jedna posádka zdravotnické záchranné služby.
Pilota (28) našli při vědomí, seděl opodál letadla. Záchranáři ho po prvotním ošetření a znehybnění převezli do nemocnice, uvedly záchranné složky na webu. Kvůli unikajícímu palivu museli hasiči také zabezpečit okolí a připravit se na případný požár. Místo dopadu proto uzavřeli a na bezpečnost dohlížela také policie. Okolnosti nehody nyní vyšetřují příslušné úřady.
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