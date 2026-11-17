Cestující na letišti ukrýval nebezpečné hady: Šílená obhajoba!
Pořádné překvapení čekalo na bezpečnostní pracovníky letiště v americké Kalifornii. Při kontrole zavazadla narazili na dva živé hady ukryté v povlaku na polštář. Jeden z nich byl dokonce jedovatý chřestýš! Majitel kufru přitom tvrdil, že jde o jeho domácí mazlíčky a že s nimi už dříve letadlem cestoval.
To, co na rentgenu vypadalo jako obyčejné svinuté lano, se při bližší prohlídce začalo hýbat. Bezpečnostní pracovníci na mezinárodním letišti Ontario v Kalifornii totiž při kontrole odbaveného kufru narazili na zelený povlak na polštář. Uvnitř se ukrývali dva živí hadi, a jak se později ukázalo, jeden z nich byl dokonce jedovatý chřestýš.
Podezřelého předmětu si všiml jeden ze zaměstnanců letiště. Jakmile vzal povlak do ruky, ucítil pohyb. Okamžitě přivolal nadřízenou a ta následně informovala letištní policii i leteckou společnost.
Zaměstnanci zpočátku vůbec netušili, s jakými hady mají tu čest. Kvůli obavám z možného uštknutí proto raději nakrátko přerušili kontrolu zavazadel v okolí nálezu.
Americký Úřad pro bezpečnost dopravy (TSA) později upozornil, že jeho zaměstnanci by s živými hady kvůli vlastní bezpečnosti neměli manipulovat. Tentokrát se naštěstí všechno obešlo bez zranění.
S hady už prý létal
Letištní policisté převezli kufr k odbavovacím přepážkám, kde jeho majitel musel neobvyklý obsah vysvětlit. Muž tvrdil, že oba hady chová jako domácí mazlíčky a že s nimi už v minulosti cestoval letadlem jiné společnosti.
Tentokrát ale museli jeho šupinatí společníci zůstat na zemi. Cestující je vytáhl z kufru a předal příbuznému, jenž s ním neletěl. Zavazadlo pak prošlo další kontrolou a muž mohl pokračovat v cestě, ovšem už bez svých mazlíčků.
Neobvyklý nález nakonec nezpůsobil žádné větší komplikace v provozu letiště. TSA cestujícím připomněl, že přepravu domácích mazlíčků včetně plazů je potřeba předem domluvit s leteckou společností.
Pro zaměstnance letiště šlo o pořádné překvapení. „Za dva roky služby jsem nic podobného nenašel. V San Diegu jsem ale zažil pána, který se pokoušel vzít na palubu živé humry jako příruční zavazadlo,“ zavzpomínal pracovník bezpečnostní kontroly Benjamin Andrade-Carillo.
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