Turek zavraždil modelku! Tělo našli nacpané v kufru pohozeném do kanálu

Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Autor: Ondřej Chaloupecký - 
10. srpna 2026
18:21

Jen pár minut před odletem z bělehradského letiště zadrželi policisté podezřelého z vraždy mladé ruské modelky Ljudmily Turkovové (†28). Její tělo pár dní před tím našli nacpané v kufru, který plaval v kanálu na předměstí srbské metropole.

Turecký občan K. E. (25) podle srbských kriminalistů v neděli 26. července v pronajatém bytě v obci Borča severně od Bělehradu zavraždil 28letou ruskou modelku Ljudmilu Turkovovou. Její tělo pak odtáhl v kufru, který hodil do kanálu ústícího do Dunaje.

V pátek se pak podezřelý z vraždy pokusil utéct ze země, chvíli před odletem si pro něj ale na mezinárodní letiště Nikoly Tesly v Bělehradě došli policisté.

Přátelé zavražděné ženy uvedli, že petrohradská rodačka Ljudmila se živila jako barmanka a fotomodelka a v Srbsku s nimi byla na dvoutýdenní dovolené. Začali se o ni bát, když se v neděli v noci nevrátila do ubytování. Naposledy s ní komunikovali v jedenáct večer, pak se navždy odmlčela.

Poslední pohyb mladé Rusky následně vyšetřovatelé rozkryli po nálezu těla v kufru, který plaval v kanálu severně od Bělehradu. Podezřelý muž zůstává ve vazbě.

Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.
Tělo Ljudmily Turkovové našli nacpané v kufru hozeném do vody. Podezřelého z vraždy zatkli těsně před odletem na letišti v Bělehradě.

Témata:
vraždaletištěSrbskoBělehradDunajKufrTurciKarol EstreicherBorčaLetiště Bělehrad
Ondřej Chaloupecký
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