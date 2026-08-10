Turek zavraždil modelku! Tělo našli nacpané v kufru pohozeném do kanálu
Jen pár minut před odletem z bělehradského letiště zadrželi policisté podezřelého z vraždy mladé ruské modelky Ljudmily Turkovové (†28). Její tělo pár dní před tím našli nacpané v kufru, který plaval v kanálu na předměstí srbské metropole.
Turecký občan K. E. (25) podle srbských kriminalistů v neděli 26. července v pronajatém bytě v obci Borča severně od Bělehradu zavraždil 28letou ruskou modelku Ljudmilu Turkovovou. Její tělo pak odtáhl v kufru, který hodil do kanálu ústícího do Dunaje.
V pátek se pak podezřelý z vraždy pokusil utéct ze země, chvíli před odletem si pro něj ale na mezinárodní letiště Nikoly Tesly v Bělehradě došli policisté.
Přátelé zavražděné ženy uvedli, že petrohradská rodačka Ljudmila se živila jako barmanka a fotomodelka a v Srbsku s nimi byla na dvoutýdenní dovolené. Začali se o ni bát, když se v neděli v noci nevrátila do ubytování. Naposledy s ní komunikovali v jedenáct večer, pak se navždy odmlčela.
Poslední pohyb mladé Rusky následně vyšetřovatelé rozkryli po nálezu těla v kufru, který plaval v kanálu severně od Bělehradu. Podezřelý muž zůstává ve vazbě.