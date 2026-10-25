Bachaři hledají nové kolegyně: Ženám slibují náramky i vycházky

Vězeňská služba do svých řad láká ženy.
Vězeňská služba do svých řad láká ženy.
Vězeňská služba do svých řad láká ženy.
Vězeňská služba do svých řad láká ženy.
Vězeňská služba do svých řad láká ženy.
Autor: Ondřej Chaloupecký - 
25. října 2026
05:00

Ani dozorci se nemusí brát příliš vážně, jak ukázalo nové video vězeňské služby lákající budoucí kolegyně k náboru. Autoři vsadili na vtip a zřejmě šlo o dobré rozhodnutí, protože jejich nápad sklidil mezi uživateli sociálních sítí z většiny nadšené reakce, někteří lidé ovšem vyznění videa zpochybnili.

Přes milion zhlédnutí, desítky tisíc lajků a přes tisíc komentářů. Nové video vězeňské služby lákající ženy k náboru pořádně rozbouřilo vody českého facebooku. Video zachycuje dozorce s vězeňkyní v několika interakcích, které trestanci s bachaři zažívají denně.

V jedné scéně zaměstnanec vězeňské služby vyvádí vězněnou ženu z auta, v dalších jí nasazuje pouta, dává tác s jídlem nebo ji spoutanou vede po areálu věznice. „Nepomáhá ti z auta? Nedává ti náramky? Nestará se o tvůj jídelníček? Nebere tě na vycházky?“ doprovází text vybrané situace a vždy následuje jednoznačná odpověď: „My budeme.“

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Vězeňská služba hledá nové kolegyně.
Zdroj: Vězeňská služba ČR

Vězeňská služba se tak vtipně snaží do svých řad nalákat ženy, které takové gentlemanské chování doma nezažívají. Nápad sklidil mezi diváky velký úspěch. „Bombasticky udělaná náborová reklama,“ napsala Natálie, se kterou souhlasilo přes osm set lajkujících uživatelů. „Vtipné, je to osvěžující, že má někdo smysl pro humor,“ souhlasil Michal. Objevili se ale i lidé, kteří se zamysleli nad vyzněním videa. „Teď nevím, sháníte bachaře, nebo kriminálníky?“ nadnesl Maxmilian.

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Témata:
FacebookVězeňská služba České republikyvěznice
Ondřej Chaloupecký
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