V evropských mořích řádí masožravá bakterie: Počet nakažených i mrtvých roste
Německé úřady varují před nebezpečnou bakterií Vibrio, která se šíří v Baltském moři. Způsobuje nepříjemné hnisavé záněty a může představovat opravdu velké nebezpečí. Od začátku roku se nakazilo už nejméně 17 lidí, dva z nich bohužel zemřeli. Bakterie se nadměrně množí kvůli vysokým teplotám.
K poslednímu úmrtí došlo na konci července, kdy se starší muž nakazil nebezpečnou infekcí se třemi dalšími seniory. „(...) Spadají tedy do té nejohroženější skupiny. Kromě nich hrozí rizika osobám se sníženou schopností imunity a s předešlými komplikacemi, jako je třeba cukrovka,“ citoval deník Bild německé ministerstvo zahraničí. Celkem se letos podle deníku Zeit nakazilo už 17 lidí.
Bakterie z rodu Vibrio se běžně nacházejí ve sladké i slané vodě. Letos její množení zaznamenali už i ve Středozemním moři. Nejde o znak znečištění, nýbrž o běžnou součást vodního ekosystému. Existují však i druhy, které mohou být člověku nebezpečné. A ty se nyní kvůli vedrům nebezpečně přemnožily i v Baltském moři.
U lidí mohou způsobovat trávicí obtíže anebo nepříjemné infekce v otevřených ranách. V těch nejhorších případech může přerůst až v nekrotizující fasciitidu. To je nebezpečný stav, při kterém napadená tkáň postupně odumírá. Největším nebezpečím je tak plavání s otevřenými ranami, do kterých se bakterie mohou snadno dostat. Prvním příznakem často bývá, že zranění bolí mnohem více, než by mělo. Poté se často dostavuje horečka, zimnice a hnisání ran. V takových případech je nutná okamžitá pomoc lékaře.
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