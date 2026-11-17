Šokující podrobnosti z popravy v Krakově: Michal vyvraždil vlastní rodinu v pyžamech! Obdivoval Breivika?
Michal O. nejprve vyvraždil vlastní rodinu, poté se vydal do Krakova, kde rozpoutal krvavý masakr. Rodiče a mladší sestra zemřeli doma v pyžamech, zatímco se teprve probouzeli do víkendového rána. Policie později v jeho autě našla tlumič, několik zbraní a stovky nábojů.
Byla to sobota jako každá jiná. V rodinném bytě v polském Ostrowci Świętokrzyskim se pomalu rozbíhalo ráno. Rodina se teprve probouzela a chystala se na snídani. Nikdo z nich netušil, že právě prožívají poslední chvíle života. Syn Michal O. se chystal rozpoutat krveprolití.
Nikdo nic netušil
Policisté později našli mrtvého otce (†53), matku (†52) a sestru (†21) útočníka. Všichni byli ještě v pyžamech, když je vrah chladnokrevně popravil. Matku zastřelil v kuchyni, otce a sestru našli v postelích, uvedl deník Goniec. Otec měl v osudnou chvíli dokonce na uších sluchátka. Je možné, že vůbec nezaregistroval, co se kolem něj děje.
Podle vyšetřovatelů zaznělo nejméně osm výstřelů. Do každého z příbuzných střelec vypálil nejméně dvě kulky do oblasti hlavy. „Udělal to chladnokrevně v sobotu, hned ráno. Část rodiny se už chystala na snídani. Část se právě probouzela. Všichni byli v pyžamech. Ani se mu nerozklepala ruka,“ popsala hrůzné chvíle osoba napojená na polské bezpečnostní složky. Zarážející je také skutečnost, že sousedé z bytového domu údajně žádné výstřely neslyšeli. Vyšetřovatelé se domnívají, že pachatel použil tlumič. Ten policisté později skutečně našli v jeho autě. Spolu s ním zajistili také čtyři střelné zbraně včetně útočných pušek AR-15 a několik stovek nábojů.
Lačnil po krvi
Podle polských médií se Michal O. pohyboval na platformách Discord a Steam, kde se měl účastnit virtuálních scénářů napodobujících skutečné teroristické útoky na veřejné akce či kancelářské budovy. Vyšetřovatelé nyní prověřují také jeho zájem o extremistický obsah a proruskou propagandu. Zatím není jasné, zda měl nějaké vazby na extremistické skupiny.
Deník Wiadomosci uvedl, že v počítači útočníka objevili kriminalisté stopy návštěv stránek věnovaných norskému masovému vrahovi Andersovi Breivikovi, který v roce 2011 zavraždil 77 lidí. O krvavých útocích se měl zajímat už několik měsíců před krakovským masakrem. Zda se jím inspiroval, zatím vyšetřovatelé nepotvrdili.
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