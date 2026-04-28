Airbus nad Křivoklátem dělily od pádu vteřiny: Piloti skončili mimo službu

Letoun portugalské společnosti TAP
Letoun portugalské společnosti TAP
Portugalští piloti nad Českem málem způsobili leteckou katastrofu.
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát
Autor: Štepánka Grofová - 
28. dubna 2026
14:09

Lednový let z Lisabonu do Prahy málem skončil katastrofou. Airbus A320neo se při přiblížení nad Křivoklátskem nebezpečně přiblížil k zemi, pilot ignoroval opakovaná varování a stroj zvedl až na poslední chvíli. Nyní aerolinky TAP potvrdily, že oba piloti skončili mimo službu a incident dál vyšetřují úřady.

Situace se odehrála během letu do Prahy. Posádka zahájila klesání příliš brzy a letoun se dostal až do výšky zhruba 300 metrů nad zemí. Od možné tragédie ho dělilo podle vyšetřování jen asi třicet vteřin. Zásadní problém přitom nespočíval v technice. Přístroje fungovaly správně. Kapitán ale podle zjištění ignoroval minimálně čtyři varování, a to jak od druhého pilota, tak od řízení letového provozu.

Aerolinky zasáhly

Portugalská společnost TAP potvrdila, že oba členové posádky byli po incidentu postaveni mimo službu. „Jak jsme již uvedli, TAP tuto událost interně vyšetřuje a plně spolupracuje s místními úřady. Podle standardního postupu společnosti jsou osoby zapojené do takových událostí postavené mimo službu,“ řekl mluvčí André de Serpa Soares serveru Novinky.

Kapitán ignoroval varování

Podle dosavadních zjištění sehrál klíčovou roli kapitán letu. Druhý pilot ho opakovaně vyzýval k přerušení klesání. Bezpečná výška přitom činí zhruba 1219 metrů. Letoun se dostal hluboko pod tuto hranici, aniž by k tomu byl důvod. Kapitán pokračoval v sestupu až do chvíle, kdy se ozvalo varování před blížícím se terénem. Následoval prudký manévr nahoru, při němž došlo k výraznému přetížení. Cestující na palubě tak zažili velmi nepříjemné chvíle.

Otazníky kolem kopilota

I když vyšetřování ukazuje především na chybu kapitána, mimo službu skončil i druhý pilot. V letectví jde o standardní postup, protože oba nesou odpovědnost za bezpečnost letu. Vyšetřovatelé zároveň řeší, zda neměl kopilot převzít řízení dříve. Podle dostupných informací se k tomu chystal, ale váhal.

Vyšetřování pokračuje

Experti pracují s verzí, že kapitán špatně vyhodnotil situaci a domníval se, že je blíž k letišti, než ve skutečnosti byl. Proto zahájil sestup předčasně. Další komplikací je chybějící záznam komunikace z kokpitu. Piloti totiž nezapnuli záznamové zařízení a data byla později přepsána. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod chce konečnou zprávu zveřejnit ještě letos.

Video  Letadlo společnosti Air China muselo nouzově přistát v Šanghaji kvůli požáru lithiové baterie v příručním zavazadle.  - Facebook / X.com
Video se připravuje ...

Letoun portugalské společnosti TAP
Letoun portugalské společnosti TAP
Portugalští piloti nad Českem málem způsobili leteckou katastrofu.
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

