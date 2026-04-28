Pes na Karlovarsku vážně pokousal chlapce: Na místo letěl vrtulník

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Aktualizováno -
28. dubna 2026
08:59
Autor: Martin Lisičan - 
28. dubna 2026
08:28

V pondělí došlo v jedné z obcí na Karlovarsku k útoku psa. Zvíře pokousalo malé dítě na hlavě. Chlapce s těžkým zraněním zdravotníci převezli vrtulníkem do nemocnice v Motole. 

K útoku došlo ve večerních hodinách. Jak Blesku potvrdila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová, posádka zasahovala u dítěte předškolního věku. Na místo přiletěl také vrtulník. S vážným poraněním v oblasti obličeje chlapce převezli do nemocnice v Motole. 

„Můžeme potvrdit, že jsme včera krátce po dvacáté hodině večerní přijali oznámení o napadení nezletilé osoby psem, kterého měla rodina v domácnosti v jedné obci na Karlovarsku. Vzhledem k věku nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ upřesnil policejní mluvčí Jan Bílek.

Pes skončil v rukou odchytové služby. Podle informací serveru Novinky.cz se mělo jednat o křížence labradorského retrívra a amerického stafordširského teriéra. 

Video  Smečka psů v Číně utekla od řezníka a vydala se k páníčkům  - X.com
Video se připravuje ...

Témata:
dítěútokpeszraněníVRTULNÍKKarlovarský kraj
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Šíp v pasti: Konec Všechnopárty ze dne na den
Šíp v pasti: Konec Všechnopárty ze dne na den
Aha!
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Dáma.cz
Vážila 120 kg a styděla se vyfotit s dětmi. Dnes je Kristína o 40 kilo lehčí a konečně stačí svým synům
Vážila 120 kg a styděla se vyfotit s dětmi. Dnes je Kristína o 40 kilo lehčí a konečně stačí svým synům
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Svátky 2026 a otevírací doba: Kdy mají obchody zavřeno a kdy nakoupíte bez omezení?
Svátky 2026 a otevírací doba: Kdy mají obchody zavřeno a kdy nakoupíte bez omezení?
e15
Slavia kouká na záložníka Liberce. Kováč připomíná jeho progres: Je ročník 2006!
Slavia kouká na záložníka Liberce. Kováč připomíná jeho progres: Je ročník 2006!
iSport
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Reflex
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Lidé a země