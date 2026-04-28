Pes na Karlovarsku vážně pokousal chlapce: Na místo letěl vrtulník
V pondělí došlo v jedné z obcí na Karlovarsku k útoku psa. Zvíře pokousalo malé dítě na hlavě. Chlapce s těžkým zraněním zdravotníci převezli vrtulníkem do nemocnice v Motole.
K útoku došlo ve večerních hodinách. Jak Blesku potvrdila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová, posádka zasahovala u dítěte předškolního věku. Na místo přiletěl také vrtulník. S vážným poraněním v oblasti obličeje chlapce převezli do nemocnice v Motole.
„Můžeme potvrdit, že jsme včera krátce po dvacáté hodině večerní přijali oznámení o napadení nezletilé osoby psem, kterého měla rodina v domácnosti v jedné obci na Karlovarsku. Vzhledem k věku nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ upřesnil policejní mluvčí Jan Bílek.
Pes skončil v rukou odchytové služby. Podle informací serveru Novinky.cz se mělo jednat o křížence labradorského retrívra a amerického stafordširského teriéra.
