Posudek k řidičáku za úplatu? Žena z Karlovarska si měla přijít na desítky tisíc!
Hospodářští kriminalisté z Karlovarského kraje řeší případ psychologických posudků za úplatek. Ty měla uchazečům o řidičský průkaz poskytovat žena, které nyní hrozí až čtyři roky vězení. Spolu s ní se na nekalém přivýdělku podíleli ještě čtyři muži. Těm hrozí dvouletý trest.
Žena má akreditaci k provádění dopravního psychologického vyšetření od roku 2013. V Karlových Varech má akreditované pracoviště, po dobu více než deseti let s ní nebyl jediný problém. Zlom však přišel v roce 2024. Posudky s výsledkem „Způsobilý“ totiž začala vydávat i uchazečům, které nikdy předtím neviděla.
A to pochopitelně za peníze. Spolupracovala ještě se čtveřicí mužů, kteří jí pomáhali se sháněním zákazníků. „Jednotliví žadatelé za „vyšetření“ platili různé částky, které se pohybovaly v řádech tisícikorun, a to jak sedmapadesátileté ženě, tak i čtyřem obviněným mužům,“ napsali policisté.
Materiály, ze kterých při svých „vyšetřeních“ vycházela, dostávala většinou elektronicky. A právě proto se peníze za provedené posudky považují za úplatek a ne poplatek. V případě jedné z klientek se dokonce jednalo o posouzení způsobilosti k učení v autoškole. Lidé, kteří získali řidičské průkazy na základě posudku této psycholožky, je museli následně zase odevzdat.
Žena si takto měla během doby kratší než jeden rok přijít na zhruba třicet tisíc korun. Čtyři kumpáni si dohromady měli vydělat asi dvacet tisíc. „V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na čtyři roky nebo zákaz činnosti,“ uzavřeli policisté. Čtveřici kompliců hrozí pobyt ve vězení v délce dvou let.
