Kluci ve Zlíně přelézali přes jedoucí vlak: Šílený hazard zachytila kamera
Partička mladíků hazardovala se životem u nádraží ve Zlíně. V okamžiku, kdy vlak přijížděl do stanice, začali mladíci soupravu přelézat. Případ má v rukou policie, incident zachytila kamera.
K incidentu došlo už v úterý 21. dubna. Z pomalu jedoucího vlaku na přejezdu ve Zlíně si někteří vůbec nic nedělali. „Nejprve šel jeden pán, který rovnou bez čekání začal přelézat a šel dál. Prostě ho přece nic nezastaví. Pak šla ale parta kluků a po chvilce se jeden největší frajer rozhodl přelézat taky. Aby toho nebylo málo, pak musel ještě další kámoš,“ napsal v příspěvku na sociálních sítích jeden ze svědků. Nebezpečný manévr mladíků natočil na kameru.
„To je tak na pár facek,“ napsal v komentářích jeden z uživatelů. „Blázni, měli jim dát pokutu hned. Jsou normální? Zbytečně riskují svůj život,“ uvedl další. Jak Blesku potvrdila policejní mluvčí Monika Kozumplíková, případem se policie zabývá. „Prověřujeme to. Mladík se dopustil přestupku,“ uvedla v reakci na video.
Případ se řádně medializuje, aby se našlo dost napodobitelů toužících po pozornosti.