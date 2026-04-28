Zvrácený koníček se mu stal osudným: Milionáře ušlapalo stádo slonů

Dosio se rád chlubil svými trofejemi.
Dosio se rád chlubil svými trofejemi.
Dosio se rád chlubil svými trofejemi.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Autor: Andrea Vídeňská - 
28. dubna 2026
11:45

Byl to muž, který se rád chlubil fotkami s mrtvými zvířaty, které zastřelil. Antilopy, buvoli nebo lvi, Ernie Dosia se neštítil ničeho. Jeho zvrácená záliba se mu však stala osudnou, když ho v Africe při lovu zmasakrovalo rozběsněné stádo slonů.

Americký milionář Ernie Dosia (†75) si liboval ve zvrácené zálibě. Pro zábavu lovil vzácná zvířata a s oblibou se fotografoval a chlubil s jejich mrtvými těly. V jeho případě karma zafungovala a při lovu vzácného druhu antilopy v Africe ho ušlapalo rozběsněné stádo slonů.

Ohrožené slonice s mláďaty

Sloni měli být podle zpráv tak dobře schovaní, že pro lovce i jeho doprovod se doslova vynořili odnikud. Vystrašená zvířata se pak bez jakéhokoli varování rozběhla přímo na dvojici. Dosia stádo srazilo k zemi. Deník The Sun cituje také lovce, který byl Dosiovým přítelem a zná detaily případu. Podle něj dvojice v lese narazila na pět sloních samic s mláďaty, které se cítily ohrožené a proto okamžitě zaútočily.

Dosiův doprovod byl podle svědků napaden jako první a utrpěl vážná zranění. Jeden z lovců později uvedl, že nechce zacházet do detailů, ale „dá se předpokládat, že to šlo velmi rychle“. Safari společnost Collect Africa následně potvrdila, že jejich klient zemřel po střetu se stádem slonů v centrálním Gabonu. Podle expertů mohou afričtí sloni vážit až šest tun a běžet rychlostí až 40 km/h, což z nich dělá jedno z nejnebezpečnějších zvířat v divočině.

Dům plný trofejí

V době své smrti byl Dosio na lovu vzácné antilopy. Podle informací se snažil získat žlutohřbetého dukera do své rozsáhlé sbírky loveckých trofejí. Dlouhé roky přitom cestoval po světě a lovil i ty nejnebezpečnější druhy zvířat, včetně slonů, lvů a buvolů. V USA byl navíc známý tím, že do své kolekce shromažďoval téměř všechny druhy jelenů. Jeho tělo má být nyní prostřednictvím americké ambasády převezeno zpět do Kalifornie, kde žil. Dosiův dům měl být podle informací zaplněn vycpanými hlavami exotických zvířat.

Dosio se rád chlubil svými trofejemi.
Dosio se rád chlubil svými trofejemi.
Dosio se rád chlubil svými trofejemi.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

porgy1 ( 28. dubna 2026 12:15 )

Dobře mu tak , dědkovi hnusnýmu ! 👎

Super Duper ( 28. dubna 2026 12:01 )

Klasika byl střílet Slony v Africe ,a co udělá redaktor? Ukáže Slona Indického navíc z nějaké ZOO.

Video se připravuje ...
