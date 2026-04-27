Řidička »zaparkovala« na střeše luxusního Lamborghini: Nehodu zachytila kamera
Řidička mohutného pickupu na Floridě si na parkovišti nevšimla luxusního Lamborghini. Přestože se řidič snažil na poslední chvíli couvat a doufal, že žena zastaví, stal se přesný pak. Řidička najela na střechu Lamba a „zaparkovala“ na něm. Situaci musela vyřešit odtahová služba.
Na americké Floridě odtahová služba řešila velmi bizarní dopravní nehodu. Řidička obrovského pickupu Chevrolet Silverado z vysokého vozidla neviděla luxusní Lamborghini Huracan v cestě. Přes snahu řidiče ze situace vycouvat mu žena „zaparkovala“ na střeše.
Absurdní nehodu zachytila bezpečnostní kamera ze zaparkovaného vozidla stojícího opodál. Video ze střetu obletělo internet. Ani jednomu z účastněných se naštěstí nic nestalo, uvedl server Auto Evolution. V nahrávce se nejdříve řidička pokusila ze střechy vycouvat, nakonec vyskočila z pickupu a držela se za hlavu. Podobně na tom byl nevinný řidič Lamborghini.
Nehoda rozpoutala diskuzi ohledně slepých úhlů ve vysokých automobilech a bezpečnosti na silnicích, uvedl web The Free Press Journal. Luxusní Lamborghini Huracan se pohybuje v cenovém rozmezí šest až osm milionů korun. Chevrolet Silverado pak stojí kolem dvou milionů korun.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.