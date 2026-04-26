Tátu na Slovensku pohřbili zaživa!? Po otevření rakve přišel šok
Slovenskou obcí Bijacovce v sobotu zahýbal případ možného pohřbení zaživa. Z hrobu na tamním hřbitově údajně vycházel hlas. Na místo vyrazili policisté i hasiči. Z rakve následně vytáhli zmodralé tělo muže (†60).
Pohřbený muž podle dostupných informací zemřel v nemocnici před několika dny. Tedy alespoň to si pozůstalí mysleli až do soboty. Z hrobu na hřbitově se údajně začaly ozývat zvuky a bouchání. Jak okomentoval deník Plus Jeden deň, na místo vyrazila jednotka policistů a hasičů.
Zprvu skeptičtí policisté začali brát situaci rychle vážně. Zvuky totiž údajně slyšeli i oni. Jeden z policistů si zvuky dokonce jako důkazní materiál nahrál. Na místo záhy dorazila i pohřební služba. Po zákonném povolení následně hrob otevřeli.
„To bouchání začalo tak kolem jedné druhé odpoledne a pak to už bouchalo furt, nepřestalo to, pořád v kuse! Všichni jsme tam byli, i policisté přišli a i oni to slyšeli, jak to tam pořád bouchá,“ řekla zmíněnému deníku jedna ze svědkyň.
Rakev se podařilo otevřít po další hodině. Uvnitř nalezli zmodralé tělo mrtvého muže. Zda muž zemřel až v rakvi, není jasné. S největší pravděpodobností tak proběhne pitva, která příčinu smrti objasní.„Přijali jsme trestní oznámení a případ dále prověřujeme,“ sdělila mluvčí prešovské policie Jana Ligdayová.