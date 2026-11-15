Tragická nehoda na Jičínsku: Zraněné děti! Dva vrtulníky v akci
Tragická nehoda u Holína na Jičínsku si vyžádala jeden lidský život. Záchranáři ošetřili dalších sedm zraněných, mezi nimiž byly i dvě děti. Na místě zasahovalo pět pozemních posádek a dva vrtulníky.
Jedna řidička zemřela a několik lidí utrpělo zranění při nedělní nehodě tří vozidel u Holína na Jičínsku. Na silnici I/16 zasahovalo pět pozemních posádek záchranářů a dva vrtulníky. Na síti X o tom informovala zdravotní záchranná služba Královéhradeckého kraje. Další informace ČTK poskytla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
„Záchranáři ošetřili celkem sedm zraněných osob, jedna osoba bohužel i přes veškerou jejich snahu svým zraněním na místě podlehla. Do nemocnic byly transportovány čtyři osoby, mezi nimi dva dětští pacienti. Ženu s poraněním hrudníku jsme po ošetření přepravili do nemocnice v Jičíně a pacienta s poraněním břicha posádka letecké záchranné služby z Liberce předala do další péče v liberecké nemocnici,“ uvedli záchranáři.
Další dva lidi po vyšetření ponechali na místě. „Jejich stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ dodala záchranná služba. Další okolnosti k havárii neuvedla.
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