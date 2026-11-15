Tragická nehoda na Jičínsku: Zraněné děti! Dva vrtulníky v akci

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Aktualizováno -
15. listopadu 2026
16:51
Autor: ČTK - 
15. listopadu 2026
16:26

Tragická nehoda u Holína na Jičínsku si vyžádala jeden lidský život. Záchranáři ošetřili dalších sedm zraněných, mezi nimiž byly i dvě děti. Na místě zasahovalo pět pozemních posádek a dva vrtulníky.

Jedna řidička zemřela a několik lidí utrpělo zranění při nedělní nehodě tří vozidel u Holína na Jičínsku. Na silnici I/16 zasahovalo pět pozemních posádek záchranářů a dva vrtulníky. Na síti X o tom informovala zdravotní záchranná služba Královéhradeckého kraje. Další informace ČTK poskytla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

„Záchranáři ošetřili celkem sedm zraněných osob, jedna osoba bohužel i přes veškerou jejich snahu svým zraněním na místě podlehla. Do nemocnic byly transportovány čtyři osoby, mezi nimi dva dětští pacienti. Ženu s poraněním hrudníku jsme po ošetření přepravili do nemocnice v Jičíně a pacienta s poraněním břicha posádka letecké záchranné služby z Liberce předala do další péče v liberecké nemocnici,“ uvedli záchranáři.

Další dva lidi po vyšetření ponechali na místě. „Jejich stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ dodala záchranná služba. Další okolnosti k havárii neuvedla.

Ilustrační foto.
Krimi Zničená auta, čtyři zranění policisté a výstřely. Liberec má za sebou těžkou noc

Video se připravuje ...
Pád vrtulníku v Brandýse nad Labem (28.7.2025)
Zdroj: Aktu.cz

Témata:
nehodazáchranná službaKrálovéhradecký krajokres JičínHolínXlidský životvrtulník
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

ŽILKOVÁ PŘIZNALA NEČEKANOU ZÁVISLOST! Kvůli ní i ponocuje...
ŽILKOVÁ PŘIZNALA NEČEKANOU ZÁVISLOST! Kvůli ní i ponocuje...
Aha!
Týdenní horoskop od 16. do 22. listopadu: Štíra čeká boj o nezávislost, Berana akční dny
Týdenní horoskop od 16. do 22. listopadu: Štíra čeká boj o nezávislost, Berana akční dny
Dáma
Manuál pro unavené mámy: Co můžete letos o adventu konečně udělat jinak?
Manuál pro unavené mámy: Co můžete letos o adventu konečně udělat jinak?
Maminka
Dating fatigue: Od prvního flirtu až po smazání Tinderu
Dating fatigue: Od prvního flirtu až po smazání Tinderu
Ženy
Žít dlouho nestačí. Důležité je žít dobře
Žít dlouho nestačí. Důležité je žít dobře
Moje zdraví
Na pražskou Letnou dorazilo až 450 tisíc lidí. Milion chvilek žádá konec Okamury v čele Sněmovny, Babiš trvá na zrušení poplatků
Na pražskou Letnou dorazilo až 450 tisíc lidí. Milion chvilek žádá konec Okamury v čele Sněmovny, Babiš trvá na zrušení poplatků
e15
Objevte rakouské adventní trhy, které stojí za návštěvu
Objevte rakouské adventní trhy, které stojí za návštěvu
Reklama
Chorvatsko - Česko 2:1. Hložek dal naději, ale pak šestá prohra pod Deniou a sestup z Ligy A
Chorvatsko - Česko 2:1. Hložek dal naději, ale pak šestá prohra pod Deniou a sestup z Ligy A
iSport
„Klempíři, odjeď!“ vzkázal Trojan z rekordní Letné, sešlo se až 400 tisíc lidí. Babiš kroky vlády stále obhajuje
„Klempíři, odjeď!“ vzkázal Trojan z rekordní Letné, sešlo se až 400 tisíc lidí. Babiš kroky vlády stále obhajuje
Reflex