Zničená auta, čtyři zranění policisté a výstřely. Liberec má za sebou těžkou noc
Při nočním pronásledování vozidla v Liberci se střetla dvě auta policie a čtyři policisté v nich utrpěli zranění. Jeden má středně těžké poranění a tři lehká, řekl v sobotu ČTK mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.
„Všechny čtyři zraněné osoby jsme převezli k dalšímu ošetření na traumacentrum v Liberci,“ dodal.
Policisté chtěli v pátek krátce po 22:30 u Home Credit Areny v Liberci zastavit kvůli silniční kontrole osobní vozidlo Škoda. „Řidička vozidla však nereagovala na opakovanou výzvu hlídky k zastavení vozidla a začala před policisty ujíždět, a to ve směru po silnici I. třídy č. 35 na Stráž nad Nisou,“ uvedla na webu policie její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
Do pronásledování se podle ní zapojilo několik policejních hlídek. „Řidičku se podařilo zastavit až za použití zbraně a donucovacích prostředků ve Stráži nad Nisou. Během pronásledování došlo k dopravní nehodě dvou policejních vozidel,“ uvedla Šrýtrová.
Řidička se podle ní odmítla podrobit orientačnímu testu na drogy, dechová zkouška na alkohol byla negativní. „Policisté omezili řidičku na osobní svobodě a skončila tak na policejní služebně. Důvod, proč tak řidička jednala, nyní policisté stále zjišťují,“ dodala mluvčí policie. Případem se zabývají liberečtí kriminalisté, ženě hrozí obvinění z přečinu násilí proti úřední osobě a poškození cizí věci.
Kahrnáci!!!