Zničená auta, čtyři zranění policisté a výstřely. Liberec má za sebou těžkou noc

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie ČR)
Aktualizováno -
14. listopadu 2026
16:39
Autor: ČTK - 
14. listopadu 2026
09:31

Při nočním pronásledování vozidla v Liberci se střetla dvě auta policie a čtyři policisté v nich utrpěli zranění. Jeden má středně těžké poranění a tři lehká, řekl v sobotu ČTK mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.

„Všechny čtyři zraněné osoby jsme převezli k dalšímu ošetření na traumacentrum v Liberci,“ dodal.

Policisté chtěli v pátek krátce po 22:30 u Home Credit Areny v Liberci zastavit kvůli silniční kontrole osobní vozidlo Škoda. „Řidička vozidla však nereagovala na opakovanou výzvu hlídky k zastavení vozidla a začala před policisty ujíždět, a to ve směru po silnici I. třídy č. 35 na Stráž nad Nisou,“ uvedla na webu policie její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Do pronásledování se podle ní zapojilo několik policejních hlídek. „Řidičku se podařilo zastavit až za použití zbraně a donucovacích prostředků ve Stráži nad Nisou. Během pronásledování došlo k dopravní nehodě dvou policejních vozidel,“ uvedla Šrýtrová.

Řidička se podle ní odmítla podrobit orientačnímu testu na drogy, dechová zkouška na alkohol byla negativní. „Policisté omezili řidičku na osobní svobodě a skončila tak na policejní služebně. Důvod, proč tak řidička jednala, nyní policisté stále zjišťují,“ dodala mluvčí policie. Případem se zabývají liberečtí kriminalisté, ženě hrozí obvinění z přečinu násilí proti úřední osobě a poškození cizí věci.

Ilustrační foto
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Před strážníkem naboural do zdi, pak vylezl na střechu auta

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332255 ( 14. listopadu 2026 19:14 )

Kahrnáci!!!

Termitwan Dušek ( 14. listopadu 2026 16:59 )

aby si vozili celou šichtu zadky v teplíčku

Termitwan Dušek ( 14. listopadu 2026 16:51 )

A dalších deset zesměšnila

Patrik Malý ( 14. listopadu 2026 09:54 )

To se opravdu vyplatí... Dvě zničená policejní auta, čtyři zranění policisté jen kvůli tomu, že nějaká řidička jim rezastavila... Psychotesty na policisty musí být úplná sranda, když se tam dostanou takové trubky...

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