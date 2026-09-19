Horor v malebném alpském údolí: S milionářem spadlo letadlo
Ve švýcarských Alpách došlo v úterý k tragické události, která si vyžádala tři lidské životy. Malý letoun z neznámého důvodu narazil do horského svahu. Na místě zasahovala policie, hasiči i záchranáři, ale posádce už nebylo pomoci. Mezi mrtvými byl i britský milionář a podnikatel Owain Davies (†55).
V blízkosti malebné švýcarské obce Leukerbad se v úterý 15. září zřítilo malé jednomotorové letadlo. Lehký letoun typu Cirrus SR22T vzlétl z města Lugana a po pouhých 10 minutách narazil do alpského svahu. Na palubě byli při nehodě tři muži, ani jeden z nich pád nepřežil.
Jednou z obětí tragédie je britský inženýr, podnikatel a milionář Owain Davies (†55). Na cestu vyrazil společně se dvěma blízkými kamarády. Chvíli po neštěstí na místo dorazila letecká záchranná služba, hasiči i policie. Svědci hlásili silný kouř z místa pádu. Při příjezdu složek nezbývalo, než konstatovat smrt všech tří osob.
„Švýcarská bezpečností vyšetřovací služba zahájila vyšetřování příčiny nehody,“ informovala kantonská policie Valais. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že je v kontaktu s rodinami dvou britských občanů, kteří zemřeli při nehodě ve Švýcarsku, uvedl deník Daily Mail. Třetí z kamarádů byl pravděpodobně jiné národnosti. Formální identifikace obětí podle policie stále probíhá.
Owain Davies byl výkonným ředitelem britské společnosti Amcanu zaměřující se na výrobu průmyslově vytížených boxů určených například ke skladování energie. „Owain byl naším výkonným ředitelem, ale pro mnohé z nás byl mnohem víc. Byl tváří společnosti, nezastavitelnou silou, mentorem a pro mnoho lidí, kteří strávili značnou část svého pracovního života v Amcanu... velmi dobrým přítelem,“ vyjádřila se společnost, kterou v roce 1975 založil Owainův otec.
Britský milionář zbožňoval létání. Přestože byl vášnivým pilotem, v osudný okamžik seděl na pozici spolucestujícího. „Okolnosti jeho smrti jsou zničující, ale létání bylo něco, co přinášelo Owainovi obrovské štěstí po celý život,“ dodala Amcanu. „Byl to manžel, táta, děda, syn, mentor, vůdce a přítel. A bude nám chybět víc, než můžeme vyjádřit,“ uzavřela.
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