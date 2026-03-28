Útěk před policií nevyšel: Řidič čtyřkolky po nehodě zemřel

Autor: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Autor: ČTK 
28. března 2026
12:00

V pátek v noci zemřel na Chrudimsku při nehodě řidič čtyřkolky. Policie ho chtěla zkontrolovat, ale on před ní ujížděl. Havaroval a zraněním podlehl. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská a mluvčí záchranářů Josef Strašík.

Nehodu dostali záchranáři nahlášenou kolem 23:00, stala se v blízkosti obce Kameničky v nepřístupném terénu. Muž, ročník 1969, vjel se čtyřkolkou do lesa, řekl Strašík. Muže na čtyřkolce chtěla zkontrolovat policejní hlídka, ale ten začal ujíždět. Policisté ho pronásledovali a ujíždějící se čtyřkolkou následně havaroval.

„Je nutné zdůraznit, že v průběhu celé události nedošlo k žádnému kontaktu mezi čtyřkolkou a policejním vozidlem. Policisté bezprostředně po nehodě poskytli zraněnému první pomoc, ale i přes jejich okamžitý zásah muž na místě svým zraněním podlehl,“ uvedla Janovská.

Mluvčí Strašík měl v noci službu a slyšel vše z vysílačky. „Je nutné zmínit, že policie od první chvíle poskytovala první pomoc a resuscitovala našeho pacienta, kdy to bylo v nedostupném terénu,“ řekl Strašík. K neštěstí jela posádka z Hlinska a letěl tam vrtulník z Hradce Králové. „I přes veškeré úkony, které jsme na pacientovi provedli, svým zraněním podlehl,“ dodal Strašík.

