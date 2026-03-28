Senior skončil autem v korytě řeky Chomutovky: Měl obrovské štěstí!

Muž nezvládl řízení skončil s autem v řece
Muž nezvládl řízení skončil s autem v řece
Senior z Chomutova vjel zřejmě do zatáčky příliš rychle
Nezvládl řízení, přejel trávník a zajel rovnou do řeky
Nikomu se naštěstí nic nestalo
Autor: kjm 
28. března 2026
10:38

Starší muž z Chomutova se v pátek postaral o pořádné pozdviženi. Své auto totiž „zaparkoval“ na kraji koryta řeky. Podle policistů za to mohla nejspíš jeho vlastní nepozornost. Měl přitom také veliké štěstí, nehoda prý mohla dopadnout daleko hůř.

Policisté upozornili, že spěchat a dostatečně nesledovat řízení se zpravidla nevyplácí. Takový byl podle jejich závěrů i případ říčního řidiče z Chomutova. V odbočovacím manévru zřejmě nepřizpůsobil rychlost okolní situaci a kvůli tomu se na silnici neudržel. V panice tak přejel přes trávník a křoví vedle silnice a skončil s předkem auta nebezpečně nakloněným přej okraj koryta řeky.

„Výsledek? Kromě šoku ze "zaparkování" na nezvyklém místě se naštěstí nehoda obešla bez zranění,“ upřesnili naštěstí policisté. Řidič měl štěstí také v tom, že provedená dechová zkouška přinesla negativní výsledek. Za silniční prohřešek tak od policie dostal jen pokutu. Škody na jeho autě znalci na místě odhadli na zhruba 50 tisíc korun.

„A my si budeme pamatovat, že pospíchat při řízení auta se nemusí vyplatit,“ uzavřeli policisté. V případě chomutovského seniora ho spěchání vyšlo doslova na desítky tisíc.

Muž nezvládl řízení skončil s autem v řece
Muž nezvládl řízení skončil s autem v řece
Senior z Chomutova vjel zřejmě do zatáčky příliš rychle
Nezvládl řízení, přejel trávník a zajel rovnou do řeky
Nikomu se naštěstí nic nestalo

