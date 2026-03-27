Smrt na sjezdovce ve Špindlu: Lyžař vyletěl do lesa, marný boj o život

Ilustrační foto  (Autor: ZZS KHK)
Autor: sgr - 
27. března 2026
20:56

Páteční dopoledne ve Špindlerově Mlýně poznamenala tragická nehoda. Lyžař vyjel na sjezdovce Stoh mimo trať a skončil v lesním porostu. Přes rychlý zásah záchranářů včetně vrtulníku se jeho život nepodařilo zachránit.

K incidentu došlo v pátek 27. března před polednem na sjezdovce Stoh. Muž (†40) podle informací Krkonošského deníku opustil upravenou trať a skončil v lese mimo sjezdovku, kde utrpěl vážná zranění. Na místo vyrazila letecká záchranná služba s lékařskou posádkou z Vrchlabí. Záchranáři zahájili resuscitaci, ta však nebyla i přes jejich úsilí úspěšná.

Nehoda na jedné z nejtěžších tratí

Sjezdovka Stoh patří mezi nejprudší v Česku. Horní úsek spadá do černé obtížnosti, spodní část odpovídá červené. Náročný profil tratě zvyšuje riziko pádů, zejména při vyšší rychlosti.

Okolnosti nehody zatím nejsou známé.

Konec sezony láká davy, Krkonoše v závěru zimní sezony stále přitahují tisíce lyžařů. Vyšší návštěvnost každoročně znamená i větší počet úrazů. Záchranáři dlouhodobě upozorňují na nutnost dodržování bezpečnosti a pohyb pouze na vyznačených tratích.

Video  Na Medvědíně zemřel lyžař.  - Ondřej Krátký
