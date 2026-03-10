Vězeň na svobodě! V Chomutově uprchl trestanec
Policie pátrá po vězni Zdeňku Gáborovi (28), který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Muž se může pohybovat také v Praze nebo na Českobudějovicku, odkud pochází. Není ozbrojený ani nebezpečný. Muž má na krku vytetovaný nápis Vanessa, na předloktí pravé ruky má holubici, hodinový ciferník a růženec.
Hledaný měří asi 169 centimetrů, je hubený, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. Zdánlivě vypadá na 25 až 30 let. Může mít několik dnů neholené vousy. Při odchodu z pracoviště na sobě měl růžové triko, fialovou mikinu a pracovní kalhoty tmavé barvy.
Policie žádá veřejnost, aby jakékoli informace, které by mohly vést k nalezení uprchlého vězně, neprodleně oznámila na linku 158 nebo se dostavila na nejbližší policejní služebnu.
