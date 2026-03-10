Vězeň na svobodě! V Chomutově uprchl trestanec

Autor: ČTK - 
10. března 2026
08:01

Policie pátrá po vězni Zdeňku Gáborovi (28), který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Muž se může pohybovat také v Praze nebo na Českobudějovicku, odkud pochází. Není ozbrojený ani nebezpečný. Muž má na krku vytetovaný nápis Vanessa, na předloktí pravé ruky má holubici, hodinový ciferník a růženec.

Hledaný měří asi 169 centimetrů, je hubený, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. Zdánlivě vypadá na 25 až 30 let. Může mít několik dnů neholené vousy. Při odchodu z pracoviště na sobě měl růžové triko, fialovou mikinu a pracovní kalhoty tmavé barvy.

Policie žádá veřejnost, aby jakékoli informace, které by mohly vést k nalezení uprchlého vězně, neprodleně oznámila na linku 158 nebo se dostavila na nejbližší policejní služebnu.

Žalobce Radek Hůlka o trestu za usmrcení cyklisty
Video se připravuje ...

vězenínestřežené pracovištěpoliciePrahaChomutovokres České Budějovice
otto ford rouver ( 10. března 2026 15:31 )

jelikož žijete na úkor společnosti /čti štědrého (Tupého) daňového poplatníka země, který buď neví, a nebo se nezajímá či NECHÁPE ? 😨 👎

otto ford rouver ( 10. března 2026 15:29 )

aniž bych ho napráskal - Kde jsem ho vysadil (myslím, že bych si nevzpoměl 😃 aby byla Litera Zákona klidná------- z rozrušení) 😃 👍


Kuk páni/ dámy v Taláru !

protože hluboce Vámi opovrhuji a mám i důvody ! 😕

otto ford rouver ( 10. března 2026 15:26 )

za Co je "chudák " vězeň vězněn v ČR ? za dvě ukradeny Konzervy někde krámu protože Recidiva a Škody se sčítají ? 👎

žádný VRAH se nevzdálí z nestřeženého pracoviště je to Lobby jen Justice !!!

Protože Proč by brali bez odměň 100 000 Kč/ měsíc v základu ? 😨

Já mu tu ukradenu svobodu i přeji, a kdyby mě požádal tak ho i svezu... 😃

Já ♡ ( 10. března 2026 11:53 )

Toho bych za tatínka nechtěl.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
