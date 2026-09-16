Exploze a křik v Boeingu: Letadlo se začalo rozpadat!
Pondělní let mezi městy Mašhad a Kermánšáh v Íránu cestující už jen těžko vymažou z paměti. Stroji Boeing 737-500 ze stáje Sepehran Airlines krátce po startu praskla pneumatika. Následné otřesy byly tak silné, že kusy letadla začaly cestujícím padat na hlavu. Navzdory děsivým záběrům se naštěstí nikomu nic nestalo.
K incidentu došlo na letišti v Mašhadu. Podle prvotních zpráv letadlu při vzletu explodovala pneumatika, následně se objevily také zprávy o poškození motoru, uvedl regionální deník Shararanews. Úlomky pneumatiky se měly dostat do lopatek motoru. Ačkoliv pilot ihned po vzletu řídící věži oznámil požadavek na nouzové přistání, na palubě už vypukla spoušť. Dramatické záběry z kabiny se podařilo zachytit jednomu z cestujících.
Kvůli poškozenému motoru se údajně začalo celé letadlo třást. Z videa je zřejmá panika i rozpadající se stropní deska. Pilot nakonec bezpečně přistál. Jak potvrdil mluvčí aerolinek Hasan Džafarí, nikdo z cestujících nebyl zraněn. Do cílové destinace byl cestujícím poskytnut náhradní spoj. Případem se místní úřady dál zabývají.
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