Smartwings chystá letní omezení: Ruší lety do oblíbených míst! Jakých linek se to týká?

Smartwings omezuje a ruší na léto některé linky
Smartwings omezuje a ruší na léto některé linky
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla
Pláž ve španělské Valencii
Turisté v Bruselu
Autor: ČTK - 
12. května 2026
11:24

Válka v Íránu se výrazně podepisuje i na letecké dopravě - dopravci se chystají omezit některé spoje, vyloučené nejsou ani letní rušení letů. Společnost Smarwings již avizovala, že některé linky v létě utlumí.Třeba do Valencie či Mallorcu sníží frekvenci letů, stejně tak na Madeiru. A některé linky přeruší na léto úplně. Jde třeba i o Brusel.

  • Společnost Smartwings dočasně přeruší letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu.
  • Aerolinky zároveň upraví frekvence letů u vybraných spojů.
  • Důvodem je podle firmy optimalizace letových řádů a kapacit v síti destinací.
  • Změny jsou aktuálně v plánu od 1. června do 31. srpna.
  • Cestujícím dotčených linek Smartwings nabízí vrácení peněz nebo změnu letenky. 

Na změny u letů Smartwings upozornil web Airways. „Průběžně upravujeme letový řád tak, abychom flexibilně reagovali na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovali provoz. V rámci této optimalizace jsme se rozhodli upravit frekvence letů u vybraných destinací a dočasně přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu,“ uvedla pro ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. 

Španělská Málaga v roce 2026 Španělská Málaga v roce 2026 | Profimedia.cz

U linek do Valencie, Madridu, na Madeiru a Mallorku aerolinky sníží frekvenci letů ze sedmi na šest letů týdně. Do Paříže zachová dopravce v létě jedno denní spojení namísto dosavadních tří.

Do Tel Avivu, kam plánují aerolinky začít létat po odmlce kvůli konfliktu na Blízkém východě od 20. května, sníží frekvenci letů ze dvou za den na jeden denně. Stejně bude létat také do Malagy místo dvou letů jen jeden.

Válka USA a Izraele proti Íránu, která začala 28. února, narušila leteckou dopravu. Dočasná uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě si vynutila tisíce zrušených letů a zablokování Hormuzského průlivu způsobilo výrazný nárůst ceny leteckého paliva, jeho cena se proti období před konfliktem zdvojnásobila.

Pláž ve španělské Valencii Pláž ve španělské Valencii | Profimedia.cz

V souvislosti se situací německá Lufthansa v dubna oznámila ukončením činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine a odstavení některých letadel mimo jiné kvůli růstu cen leteckého paliva. Lufthansa si od tohoto kroku slibuje úsporu přibližně 40 000 tun leteckého paliva.

Video  Letní dovolená v ohrožení? Zájezdů last minute ubyde a zdraží, tvrdí šéf Svazu Prouza  - Kateřina Vavřínová/ Blesk
Video se připravuje ...

Smartwings omezuje a ruší na léto některé linky
Smartwings omezuje a ruší na léto některé linky
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla
Pláž ve španělské Valencii
Turisté v Bruselu

Témata:
létodopravalétáníturistikaletištěturistéválkarušeníÍrándopadypalivoSmartWingsMallorcaValencieBruselToulouseletecká společnostLufthansaBukurešťválka v Íránu
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Vyčerpaná Bohdalová: Návrat po kolapsu!
Vyčerpaná Bohdalová: Návrat po kolapsu!
Aha!
Žbirková a její o 31 let mladší partner: Proč Česko kádruje jen ženy? Tyto slavné páry to mají stejně!
Žbirková a její o 31 let mladší partner: Proč Česko kádruje jen ženy? Tyto slavné páry to mají stejně!
Dáma.cz
Šance jedna k 15 milionům! Mladá maminka otěhotněla přes tělísko a porodila vzácná jednovaječná čtyřčata
Šance jedna k 15 milionům! Mladá maminka otěhotněla přes tělísko a porodila vzácná jednovaječná čtyřčata
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemoci, které přenáší klíště: Jak je poznáte?
Nemoci, které přenáší klíště: Jak je poznáte?
Moje zdraví
Razie v Ústřední vojenské nemocnici. Policie zadržela 11 lidí včetně primáře
Razie v Ústřední vojenské nemocnici. Policie zadržela 11 lidí včetně primáře
e15
Kontumace a zavřený Eden? Disciplinárka řeší skandální derby, Tvrdík poslal vzkaz fanouškům
Kontumace a zavřený Eden? Disciplinárka řeší skandální derby, Tvrdík poslal vzkaz fanouškům
iSport
Prezident Pavel je antizemanem, antiklausem a i když nechce, tak také antihavlem
Prezident Pavel je antizemanem, antiklausem a i když nechce, tak také antihavlem
Reflex
Děsivé Lac Pavin: Do tohoto jezera ve Francii raději kámen neházejte
Děsivé Lac Pavin: Do tohoto jezera ve Francii raději kámen neházejte
Lidé a země