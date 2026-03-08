Svědectví z repatriace Čechů: Výbuchy v Dubaji a drama před odletem. Do Prahy přiletěl další let
Z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se v noci na neděli do Česka vrátili další čeští občané. Po průtazích jejich letadlo Smartwings pustili v Dubaji do vzduchu - lety totiž zastaila další hrozba útoků Íránu. Ze Spojených arabských emirátů se nakonec letadlo dostalo do Egypta a po mezipřistání do Prahy. Atmosféru v Dubaji na letišti popsala Blesku jedna z Češek.
- V noci na sobotu přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. Podle webu pražského letiště před sobotní půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates.
- V sobou dopoledne do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings.
- Odlet dalšího letadla z Čechy z Dubaje pozdržela hrozba útoků. Nakonec se do Prahy přece jen dostalo v noci na neděli.
- Dubaj nezažila klidnou sobotu, letiště v Dubaji omezilo nadvakrát provoz poté, co se tam časně ráno ozvaly exploze a aktivována byla protivzdušná obrana.
- „Nejezděte prosím na letiště, dokud vás vaše letecká společnost nekontaktuje a nepotvrdí váš let,“ uvedlo dubajské letiště po částečném obnovení provozu.
V Dubaji v sobotu čekali na repatriaci další Češi. „Let operují Smartwings a měl by odletět v 17:10 z letiště DWC. Jiné dubajské letiště DXB bylo ráno ochromeno výbuchy z dopadu trosek sestřeleného dronu,“ uvedla pro Blesk Češka, čekající v Dubaji na letišti.
„V českém letu, do kterého byli konzulátem zavoláni lidé zapsaní do repatriačních seznamů, jsou zařazeny rodiny s dětmi a senioři. Konzulát všem poslal e-mail s informacemi, kdy se mají dostavit na letiště. Původní odlet v 16:10 byl během dopoledne posunut na 17:10 místního času. Cestující nyní čekají, až se otevřou odbavovací přepážky. Čekání se prodlužuje, začíná stoupat nervozita, kterou pociťují zejména děti, mezi nimiž jsou i nejmenší miminka v kočárcích. Všichni se ale těší domů. Zejména poté, co ráno letecký provoz opět na čas přerušily výbuchy a činnost protivzdušné obrany,“ popisovala čtenářka Blesku.
„První úlevu přinesl moment otevření odbavovacích přepážek, vše probíhá hladce, máme palubní lístky a letadlo z Prahy se blíží,“ radovala se později Češka při reakci pro Blesk.
Když už Češi nasedli do letadla a doufali v odlet z Dubaje, vyskytly se na místě potíže. „Uzavřen letový prostor kvůli hrozbě útoku. Sedíme na zemi, čekáme, snad 20 minut. Měli by nás pustit prioritně, letadlo je plně připraveno k odletu, informoval kapitán,“ líčila Češka z repatriačního letu Smartwings v Dubaji.
Uzavření letového prostoru nakonec nebylo trvalé, po zhuba půl hodině se letadlo s Čechy mohlo vydat na cestu. „Čekali jsme na ranveji, to proběhly útoky v Marině, na mrakodrap. Letadlo odletělo asi v 19:40, následovalo mezipřistání v Egyptě, kde se tankovalo a hned jsme letěli dál Zhruba ve 2:20 jsme byli v Praze,“ dodala čtenářka Blesku po návratu do Prahy.
Letů v sobotu z Emirátů probíhalo více. „I nadále zajišťujeme lety do oblasti Blízkého východu. Od pondělí jsme jen do Prahy přepravili téměř 3 800 lidí. Aktuálně jsou na cestě do Prahy další dva lety z Dubaje - repatriační let pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a pravidelná linka Smartwings. Další letadlo Smartwings zároveň míří do Rijádu, odkud přiveze občany České republiky. Jsme rádi, že v této situaci můžeme pomoci,“ hlásila Společnost Smartwings na svém Facebooku.
Do Prahy přiletělo asi 380 lidí
Ministerstvo zahraničí v sobotu na instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika a který již dorazil do Prahy, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla mluvčí Smartwings Dufková.
Konflikt v regionu zahájil před týdnem americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.
Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Podle pátečních údajů je v systému dobrovolných registrací Drozd registrováno asi 4900 Čechů. Nejvíc v Dubaji, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií.
Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinie Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.
