Tragédie ve Vrapicích: Muž zemřel po pádu z jeřábu

Jeřáb (ilustrační foto)
Jeřáb (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
23:17

V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice večer 4. srpna zemřel muž, spadl z mostového jeřábu. Okolnosti včetně toho, zda šlo o pracovní úraz, vyšetřují policisté, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.

Policisté na místo vyjížděli po 21:00. „Jednalo se o pád z mostového jeřábu z výšky šest metrů,“ uvedl Truxa. Muž narozený v roce 1985 zemřel na následky poranění na místě, nařízená bude pitva.

Vyšetřování v areálu večer pokračovalo, zatím není jasné, zda šlo o zaměstnance. Policisté podle mluvčího zjišťují veškeré informace ohledně příčiny pádu.

Témata:
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heřman khon ( 5. srpna 2026 05:45 )

ýe nespadnul před pádem. který blbec to psal

Jiri Jezek ( 5. srpna 2026 02:22 )

Stále je vedro, no

DD22 ( 5. srpna 2026 00:46 )

...spadl po pádu...dobrý,no. 👎

☆ BLESK ( 4. srpna 2026 23:44 )

To je zase titulek. 🤦🏻
,,Muž spadl po pádu z jeřábu."

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