Mladík zmizel při bouři na jezeře Most: Potápěč našel tělo?

Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Na jezeře Most se ztratil spolu s dalším mužem 4. srpna, tělo druhého pohřešovaného našla policie druhý den
Člun se speciálním skenerem si policie vypůjčila od univerzity v Ústí nad Labem
Pátrání v jezeře Most
Aktualizováno -
17. září 2026
16:54
Autor: ČTK, Michal I. Volf - 
17. září 2026
15:40

Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se na začátku srpna během bouřky ztratili dva paddleboardisté. Jednoho z nich záchranáři našli mrtvého už následující den, po druhém od té doby pátrají. Nyní soukromý potápěč upozornil na objekt připomínající lidské tělo na dně jezera.

Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se při bouřce na začátku srpna ztratil mladík. Policii nález čehosi, co připomíná lidské tělo, na dně jezera oznámil soukromý potápěč. Policejní potápěči i zásahová jednotka zamířili k místu označenému bójkou, které naznačuje možný nález pod hladinou. „Že bylo nalezeno tělo pohřešovaného hocha, v tuto chvíli nemůžu potvrdit, protože to ještě nevíme,“ sdělil policejní mluvčí Václav Krieger.

Na jezeře při bouřce zůstalo šest lidí, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Po druhém policie od té doby pátrá. Zpočátku s hledáním pohřešovaného pomáhali i policisté z jiných regionů a hasiči. Policisté také hodnotili kamerové záznamy, které nahráli potápěči pod vodou.

Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

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Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Na jezeře Most se ztratil spolu s dalším mužem 4. srpna, tělo druhého pohřešovaného našla policie druhý den
Člun se speciálním skenerem si policie vypůjčila od univerzity v Ústí nad Labem
Pátrání v jezeře Most

Témata:
pátránípaddleboardpaddleboardingkamerové záznamypolicieÚstecký krajjezerolidské tělobouřkapotápěčJezero Most
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mika ( 17. září 2026 16:32 )

kdo to pátrání zaplatí??? Kdyby se choval ukázněně, tak se mu nic nestalo. Chtěl adrenalin, tak ho měl. A teď to všichni zaplatíme, že se lidé neumějí chovat a riskuji???? Proč?

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