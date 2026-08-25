Andrij (19) zmizel v jezeře Most: Nová naděje!

Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Pohřešovaný Andrii Smetaniuk
Policejní manévry na jezeře Most.
Policejní manévry na jezeře Most.
Autor: Martin Lisičan - 
25. srpna 2026
10:25

Na začátku srpna se přes Ústecký kraj přehnala silná bouře. Během ní se v jezeře Most ztratili dva návštěvníci. Tělo jednoho z nich o pár dní později našla policie. Po druhém mladíkovi jako by se slehla zem. Zatímco policie ukončila pátrání pod hladinou jezera, na sociálních sítích vznikla iniciativa, která má za cíl v neděli odstartovat další pátrací akci.

Příspěvek na sociálních sítích vytvořil Petr Macinský, který na jezero Most sám pravidelně jezdí. Na místě se rozhodl kontaktovat policisty. „Dnes jsem osobně mluvil s policií na Jezeře Most. Stále pátrají po zmizelém Andrejovi. Nebránili by nám, pokud bychom se ve věci angažovali. Ukázali mi oblast, ve které by se mohl mladík nacházet, a myslím, že ve větším počtu, v rojnici, bychom pomohli,“ napsal v příspěvku. 

Dobrovolníci mohou přijít v neděli 30. srpna od 8 hodin ráno. „Jakákoliv potápka, se skútrem i bez, RBčkář nebo freediver - všichni budou platný. A pomoc bude potřeba i ze břehu. Pozor, jedná se pouze o případné nalezení a označení místa. Ostatní je na PČR. Pojďme pomoct, jak můžeme,“ dodal Macinský. 

Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

Osudný den

Bouře se Ústeckým krajem prohnala v úterý 4. srpna. Zdevastovala mnoho zahrad i přístřešků. Životně nebezpečnou se stala pro návštěvníky jezera Most, kteří se zrovna koupali ve vodě.

Při bouři se v jezeře ztratili na paddleboardu dva mladíci. Policie po nich začala okamžitě pátrat. Tělo staršího z nich (†28) našla o pár dní později. Po mladším jako by se slehla zem. Během následujících týdnů záchranné složky prohledávaly úsek po úseku vodu, poté se přesunuly na břeh.

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Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Pohřešovaný Andrii Smetaniuk
Policejní manévry na jezeře Most.
Policejní manévry na jezeře Most.

 

Témata:
pátránípolicieÚstecký krajMostjezerosociální síťbouřka
Martin Lisičan
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Jan Kocián ( 25. srpna 2026 10:34 )

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