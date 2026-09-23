Zdrcená rodina utopeného studenta Andrije (†19): Obrovská úleva a teď...

Rodina se loučí s Andrijem, který zmizel v jezeře Most: Našli ho v zatopeném dole.
Rodina se loučí s Andrijem, který zmizel v jezeře Most: Našli ho v zatopeném dole.
Andrijovo tělo konečně našli.
Zleva potápěči Marcel Korkuś a Radek Strzałka
Marcel Korkuś v plné výbavě
Autor: Michal I. Volf - 
23. září 2026
15:27

Beznaděj a nekonečné čekání rodiny pohřešovaného Andrije (†19), který v srpnu zmizel pod hladinou jezera Most, skončily. Příbuzní si vyslechli zprávu, díky níž se mohou s milovaným chlapcem alespoň důstojně rozloučit.

Nález těla na dně zatopeného dolu v Mostě nebyl dílem náhody. Rodina sama si na pomoc zavolala soukromou specializovanou firmu vedenou polským potápěčem Marcelem Korkuśem. Právě ten ve čtvrtek ohlásil nález těla, které pak policie vyzvedla ze dna. Plavky a osobní věci na místě nekompromisně potvrdily krutou pravdu. „V první chvíli to byla úleva s tím, že jsme ho našli, protože jsme už byli téměř bez šance. Ale teď přijde ta další vlna... bolest z loučení,“ svěřil se Blesku Andrejův strýc Vitalii.

Veřejný pohřeb

I když oficiální tečku za případem udělají až výsledky pitvy, příbuzní mají jasno a chystají pohřeb. „Nikdy jsme nevylučovali, že se stane zázrak, ale realita je jiná. Jsme rádi, že ho můžeme lidsky a křesťansky pochovat,“ hlesl příbuzný s tím, že smuteční obřad na konci příštího týdne bude přístupný i pro veřejnost, která rodinu v nejtěžších chvílích podporovala.

Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Mladík zmizel při bouři na jezeře Most: Potápěči vyzvedli tělo!

Měsíc a půl pátrání

V hloubce přes 70 metrů panuje celoročně chlad a silný tlak, což výrazně zpomaluje přirozené procesy, které by tělo vynesly na hladinu. Prohledávání navíc ztěžoval členitý profil dna bývalého dolu s příkopy a zatopenými překážkami, pod nimiž mohlo tělo mladíka uváznout.

Pomohl expert se sonarem

Specialista na podvodní vyhledávání Marcel Korkuś z Polska dorazil na žádost rodiny. Do vody se s parťákem Radkem Strzałkou nořili po čtyři dny. „Tělo jsme objevili nejprve sonarem a místo označili. Pak nález ověřili pomocí robota s kamerou,“ popsal Blesku Marcel. Ten je mj. i držitelem světového rekordu, potápěl se v kráteru sopky Ojos del Salado ležícím 6395 metrů nad mořem. Jako soudní znalec a instruktor se specializuje právě na extrémně složité podvodní pátrací akce.

Paddleboard a... Osudná vichřice

Tragédie se odehrála v úterý 4. srpna odpoledne, kdy se přes jezero přehnala náhlá vichřice. Skupina šesti lidí na paddleboardech uvázla ve vlnách daleko od břehu. Čtyři záchranáři vytáhli, dva se ale domů nevrátili – Dominik (†28) a jeho kamarád Andrej. Tělo prvního jmenovaného policisté našli o den později, Andrejovo až nyní.

Video se připravuje ...
Muže po pokusu přeplavat Labe našli mrtvého.
Zdroj: Aktu.cz

Rodina se loučí s Andrijem, který zmizel v jezeře Most: Našli ho v zatopeném dole.
Rodina se loučí s Andrijem, který zmizel v jezeře Most: Našli ho v zatopeném dole.
Andrijovo tělo konečně našli.
Zleva potápěči Marcel Korkuś a Radek Strzałka
Marcel Korkuś v plné výbavě

Témata:
smrtTĚLOnález tělarodinaJezero MostMost
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tajná oslava Kolářové: Hanzlíkovi seděla na klíně!
Tajná oslava Kolářové: Hanzlíkovi seděla na klíně!
Aha!
Dnes nastala podzimní rovnodennost: Čím je tento přelomový den tak výjimečný?
Dnes nastala podzimní rovnodennost: Čím je tento přelomový den tak výjimečný?
Dáma
První podzimní rýma u miminka: Co zabírá dřív, než sáhnete po kapkách
První podzimní rýma u miminka: Co zabírá dřív, než sáhnete po kapkách
Maminka
Bývalé vztahy, stejné chyby: Kolik si jich neseme do nového vztahu?
Bývalé vztahy, stejné chyby: Kolik si jich neseme do nového vztahu?
Ženy
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Moje zdraví
Škoda Group získala na Slovensku miliardovou zakázku. Nové vlaky mají jezdit mezi Bratislavou a Košicemi
Škoda Group získala na Slovensku miliardovou zakázku. Nové vlaky mají jezdit mezi Bratislavou a Košicemi
e15
Slavia se ohradila proti článku o omluvenkách. Sport si za jeho podstatou stojí
Slavia se ohradila proti článku o omluvenkách. Sport si za jeho podstatou stojí
iSport
Babiš nadbíhá Putinovým poskokům aneb Když se „poslové míru“ stávají užitečnými idioty
Babiš nadbíhá Putinovým poskokům aneb Když se „poslové míru“ stávají užitečnými idioty
Reflex
Na Petřín se po dvou letech vrací lanovka. Panoramatické vozy na sebe cestou mrknou
Na Petřín se po dvou letech vrací lanovka. Panoramatické vozy na sebe cestou mrknou
Lidé a země