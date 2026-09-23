Zdrcená rodina utopeného studenta Andrije (†19): Obrovská úleva a teď...
Beznaděj a nekonečné čekání rodiny pohřešovaného Andrije (†19), který v srpnu zmizel pod hladinou jezera Most, skončily. Příbuzní si vyslechli zprávu, díky níž se mohou s milovaným chlapcem alespoň důstojně rozloučit.
Nález těla na dně zatopeného dolu v Mostě nebyl dílem náhody. Rodina sama si na pomoc zavolala soukromou specializovanou firmu vedenou polským potápěčem Marcelem Korkuśem. Právě ten ve čtvrtek ohlásil nález těla, které pak policie vyzvedla ze dna. Plavky a osobní věci na místě nekompromisně potvrdily krutou pravdu. „V první chvíli to byla úleva s tím, že jsme ho našli, protože jsme už byli téměř bez šance. Ale teď přijde ta další vlna... bolest z loučení,“ svěřil se Blesku Andrejův strýc Vitalii.
Veřejný pohřeb
I když oficiální tečku za případem udělají až výsledky pitvy, příbuzní mají jasno a chystají pohřeb. „Nikdy jsme nevylučovali, že se stane zázrak, ale realita je jiná. Jsme rádi, že ho můžeme lidsky a křesťansky pochovat,“ hlesl příbuzný s tím, že smuteční obřad na konci příštího týdne bude přístupný i pro veřejnost, která rodinu v nejtěžších chvílích podporovala.
Měsíc a půl pátrání
V hloubce přes 70 metrů panuje celoročně chlad a silný tlak, což výrazně zpomaluje přirozené procesy, které by tělo vynesly na hladinu. Prohledávání navíc ztěžoval členitý profil dna bývalého dolu s příkopy a zatopenými překážkami, pod nimiž mohlo tělo mladíka uváznout.
Pomohl expert se sonarem
Specialista na podvodní vyhledávání Marcel Korkuś z Polska dorazil na žádost rodiny. Do vody se s parťákem Radkem Strzałkou nořili po čtyři dny. „Tělo jsme objevili nejprve sonarem a místo označili. Pak nález ověřili pomocí robota s kamerou,“ popsal Blesku Marcel. Ten je mj. i držitelem světového rekordu, potápěl se v kráteru sopky Ojos del Salado ležícím 6395 metrů nad mořem. Jako soudní znalec a instruktor se specializuje právě na extrémně složité podvodní pátrací akce.
Paddleboard a... Osudná vichřice
Tragédie se odehrála v úterý 4. srpna odpoledne, kdy se přes jezero přehnala náhlá vichřice. Skupina šesti lidí na paddleboardech uvázla ve vlnách daleko od břehu. Čtyři záchranáři vytáhli, dva se ale domů nevrátili – Dominik (†28) a jeho kamarád Andrej. Tělo prvního jmenovaného policisté našli o den později, Andrejovo až nyní.