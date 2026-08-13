Konec pátrání po mladíkovi u jezera Most: Zoufalá rodina vypsala odměnu
Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most po druhém z dvojice paddleboardistů, kteří zmizeli během bouře 4. srpna. Tělo prvního pohřešovaného policisté našli minulý týden, po druhém muži budou dál pátrat na březích, v okolí jezera a pomocí dronů. Jeho rodina stále věří v nalezení a nabízí odměnu za informace, které k němu povedou.
Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při bouři. Tělo prvního z paddleboardistů našli policisté minulý týden. Po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehů a okolí, použijí také drony. Policie to dnes uvedla na síti X.
Oba pohřešovaní byli součástí šestičlenné skupiny na paddleboardech. Při bouři se silným větrem se skupina nemohla dostat ke břehu. Čtyři lidé to s pomocí záchranářů dokázali, dva se ztratili.
„Bohužel ani veškeré úsilí policistů a nasazení techniky nevedlo k vypátrání osoby. V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehů a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů,“ uvedla dnes policie.
Rodina pohřešovaného podle serveru e-mostecko nabízí odměnu za informace, které povedou k jeho nalezení. Věří, že mladý muž mohl doplavat ke břehu.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.
Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnících či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila v minulých dnech Vodní záchranná služba. Také policie po události na jezeře Most apelovala na dodržování základních pravidel bezpečnosti.
Oni neviděli, že se blíží bouře??? Nebo si hráli na hrdiny???