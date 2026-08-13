Čechy v Chorvatsku odneslo rozbouřené moře: Náročná záchrana v bouřce!
Dva čeští turisté se ve středu večer dostali do problémů ve Velebitském průlivu v Chorvatsku. Během bouřky je začalo na paddleboardu unášet moře. Záchranáři dvojici po více než hodině pátrání našli a kvůli mírnému podchlazení jí poskytli pomoc. Oba Češi vyvázli bez vážnějších následků.
Dva čeští turisté ve středu večer na vlastní kůži okusili nevyzpytatelnost letních bouřek. Ve Velebitském průlivu v Chorvatsku se dostali do pořádného maléru. Vyrazili na moře na paddleboardu, jenže je zastihla silná bouřka a začala je nekontrolovatelně unášet pryč. V tu chvíli jim bylo jasné, že situace je nad jejich síly, a proto požádali o pomoc.
Náročná komunikace
Záchranáři dostali hlášení o dvojici v ohrožení ve 21:23 prostřednictvím tísňové linky 112 v Gospići, informuje chorvatský deník Index. Se dvěma Čechy se sice podařilo navázat přímý kontakt, domluva ale nebyla vůbec jednoduchá. Hlasité burácení bouře komplikovalo komunikaci, turisté navíc neuměli anglicky a byli ve velkém šoku.
Přesto se záchranářům společně s dalšími složkami podařilo postupně zjistit, kde by se dvojice mohla nacházet. Podle dostupných informací se turisté pohybovali severně od ostrůvku Zečevo a zátoky Mala Luka u ostrova Krk. Na místo proto okamžitě vyrazila posádka ze Senje.
Podchlazení
Pátrání naštěstí netrvalo celou noc. Dvojici se podařilo najít ve 22:31 a oba Češi byli v tu chvíli stále na paddleboardu. Záchranáři je vzali na palubu a poskytli jim pomoc kvůli mírnému podchlazení. Následně oba turisty převezli do obce Sveti Juraj, kde si je převzali policisté. Ti je poté dopravili zpět na místo, odkud původně vyrazili.
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