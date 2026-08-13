Čechy v Chorvatsku odneslo rozbouřené moře: Náročná záchrana v bouřce!

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Ilustrační foto.
Dovolená v Chorvatsku (Pula)
Turistická sezona v chorvatské Istrii
Turistická sezona v chorvatské Istrii
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. srpna 2026
10:14

Dva čeští turisté se ve středu večer dostali do problémů ve Velebitském průlivu v Chorvatsku. Během bouřky je začalo na paddleboardu unášet moře. Záchranáři dvojici po více než hodině pátrání našli a kvůli mírnému podchlazení jí poskytli pomoc. Oba Češi vyvázli bez vážnějších následků.

Dva čeští turisté ve středu večer na vlastní kůži okusili nevyzpytatelnost letních bouřek. Ve Velebitském průlivu v Chorvatsku se dostali do pořádného maléru. Vyrazili na moře na paddleboardu, jenže je zastihla silná bouřka a začala je nekontrolovatelně unášet pryč. V tu chvíli jim bylo jasné, že situace je nad jejich síly, a proto požádali o pomoc.

Náročná komunikace

Záchranáři dostali hlášení o dvojici v ohrožení ve 21:23 prostřednictvím tísňové linky 112 v Gospići, informuje chorvatský deník Index. Se dvěma Čechy se sice podařilo navázat přímý kontakt, domluva ale nebyla vůbec jednoduchá. Hlasité burácení bouře komplikovalo komunikaci, turisté navíc neuměli anglicky a byli ve velkém šoku.

Přesto se záchranářům společně s dalšími složkami podařilo postupně zjistit, kde by se dvojice mohla nacházet. Podle dostupných informací se turisté pohybovali severně od ostrůvku Zečevo a zátoky Mala Luka u ostrova Krk. Na místo proto okamžitě vyrazila posádka ze Senje.

Podchlazení

Pátrání naštěstí netrvalo celou noc. Dvojici se podařilo najít ve 22:31 a oba Češi byli v tu chvíli stále na paddleboardu. Záchranáři je vzali na palubu a poskytli jim pomoc kvůli mírnému podchlazení. Následně oba turisty převezli do obce Sveti Juraj, kde si je převzali policisté. Ti je poté dopravili zpět na místo, odkud původně vyrazili.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Dovolená v Chorvatsku (Pula)
Turistická sezona v chorvatské Istrii
Turistická sezona v chorvatské Istrii

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Hasiči zachraňovali pomocí paddleboardu na Klatovsku muže z bahna rybníka.
Zdroj: HZS PK

Témata:
češi v zahraničípaddleboardpaddleboardingrozbouřené mořeČeskoChorvatskopodchlazeníbouřkamořeSenjSveti Juraj
Andrea Vídeňská
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