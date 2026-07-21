Češka nesla při bouři v Chorvatsku deštník: Zasáhl ji výboj!
V dovolenkovém ráji, na chorvatském ostrově Krk, v pondělí řádila silná bouřka. Během nepřívětivého počasí do české turistky na pláži udeřil atmosférický výboj! Po oživování byla převezena do nemocnice.
V dovolenkovém ráji českých rodin, na chorvatském ostrově Krk, v pondělí 20. července ráno udeřila silná bouřka. Na pláži Baška si měl jeden z atmosférických výbojů najít českou turistku nesoucí slunečník.
Po zásahu přispěchal na pomoc přihlížející plavčík, který Češku okamžitě začal oživovat. První pomoc dopadla úspěšně a hrdina obnovil její životní funkce. Následně byla žena letecky transportovaná do nemocnice v Rijece na jednotku intenzivní péče, uvedl chorvatský web Jutarnji.
„Naši diplomaté jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí v souvislosti s případem české občanky, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk. Díky rychlé reakci chorvatských záchranných složek se ji podařilo v krátké době transportovat do nemocnice v Rijece. Naší občance přejeme hodně sil a co nejrychlejší uzdravení. S ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů nebudeme poskytovat bližší informace,“ vyjádřil se pro Blesk tiskový mluvčí Ministerstva zahraničí, Adam Čorgo.
Z informací šířících se na sociálních sítích měla Češka oblast navštěvovat pravidelně už několik let.
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