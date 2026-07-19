Nové zjištění o tragédii: Rodinu miliardáře zabily husy?!
Vyhlídkový let nad New Yorkem, při kterém loni zahynul španělský manažer Siemens Mobility Agustín Escobar, jeho manželka, tři děti i pilot, má nové vysvětlení. Američtí vyšetřovatelé zjistili, že do rotoru vrtulníku narazilo hejno hus, což s největší pravděpodobností vedlo ke ztrátě kontroly nad strojem.
Tragédie se odehrála 10. dubna 2025 během vyhlídkového letu nad New Yorkem. Na palubě vrtulníku byli španělský manažer společnosti Siemens Mobility Agustín Escobar (†49), jeho manželka Mercè Camprubí Montalová (†40), jejich děti Agustín (†10), Mercedes (†8) a Víctor (†4) a americký pilot Sean Johnson (†36). Nikdo nepřežil.
Rodina přiletěla z Barcelony teprve několik hodin před letem. Vyhlídková cesta nad Manhattanem a Sochou svobody měla být překvapením k narozeninám. Jen 16 minut po startu se však vrtulník zřítil do řeky Hudson. Podle policie čtyři lidé zemřeli na místě, další dva podlehli zraněním po převozu do nemocnice.
Více než rok po neštěstí zveřejnila americká Národní rada pro bezpečnost v dopravě (NTSB) nové dokumenty z vyšetřování. Vyšetřovatelé na rotorech a dalších částech stroje našli pozůstatky několika hus.
Podle amerických médií navíc jeden ze svědků krátce před pádem viděl, jak z prostoru letu vzlétlo velké hejno hus. Letečtí odborníci se domnívají, že opakované střety s ptáky poškodily hlavní rotor i vodorovnou ocasní plochu, což vedlo ke ztrátě stability stroje.
Vyšetřovatelé zároveň upozornili, že zveřejněné materiály zatím nepředstavují konečný závěr případu. NTSB dosud nevydala finální zprávu s oficiálním určením pravděpodobné příčiny nehody, dosavadní důkazy ale podle ní velmi silně ukazují právě na střet s ptáky.
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