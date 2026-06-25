Na chlapce (9) na veřejném hřišti spadla branka: Praskla mu lebka
Na veřejném hřišti v Kadani na Chomutovsku spadla v dubnu na chlapce sportovní branka. Dítě skončilo s vážným zraněním hlavy v nemocnici. Lékaři mu diagnostikovali prasklinu spodiny lebeční a několik dní musel být na jednotce intenzivní péče. Město pochybení odmítá a tvrdí, že hřiště i branky před nehodou prošly kontrolou a splňovaly všechny bezpečnostní normy.
Na veřejném hřišti v Kadani na Chomutovsku spadla v dubnu na devítiletého chlapce sportovní branka. Dítě skončilo s prasklou lebkou na jednotce intenzivní péče a policie případ prověřuje pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hřiště je ve správě města. Informoval o tom na webu Chomutovský deník.
Událost se stala 22. dubna, kdy chlapec byl se školní družinou na hřišti na sídlišti. Rodiče informovaly vychovatelky o tom, že se zranil. Na čele měl krvavou ránu, ale chodil a komunikoval, takže zpočátku nikdo netušil, jak vážné zranění utrpěl, uvedl deník. „Když jsme ho viděli, byla to katastrofa. Nehybně seděl, zíral před sebe a nehýbal hlavou, takže jsme hned vyrazili na pohotovost. Celou cestu v autě byl ztuhlý, komunikoval jen napůl pusy,“ řekla deníku matka Simona Novotná.
Lékaři mu sešili ránu na čele a diagnostikovali otřes mozku. S tím byl předán na dětské oddělení jednotky intenzivní péče. Chlapec si ale stěžoval na bolesti. Vyšetření CT ukázalo prasklinu spodiny lebeční. Lékaři proto rozhodli o okamžitém převozu do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kam ho z Kadaně transportovala záchranná služba. V krajské nemocnici strávil osm dní, z toho dva a půl dne na jednotce intenzivní péče. Prošel tam další sérií vyšetření, od kontroly u specialistů na uši, nos a krk přes měření mozkové aktivity až po neurologii. Teprve poté mohl být propuštěn do domácí péče, podle deníku se stále zotavuje.
Na policii se otec zraněného chlapce obrátil den po úrazu. Ve stejném prověřování je zahrnuto také oznámení pracovníka Technických služeb Kadaň, podle kterého někdo poškodil zabezpečení branky. Starosta Jan Losenický (ODS) v e-mailu opoziční zastupitelce napsal, že po nahlášeném úrazu byly fotbalové branky na městských hřištích překontrolovány a podle sdělení správce byly řádně uchyceny a zdokumentovány. „U branky na hřišti č. 6.1 na sídlišti D však bylo při následných opakovaných kontrolách zjištěno postupné uvolňování uchycení (schválnost?). Proto byla věc za účasti městské policie zaevidována, prostor byl opáskován a v pondělí 4. května byla tato branka zcela odstraněna,“ uvedl starosta. Pochybení radnice odmítá. Losenický uvedl, že kontrola hřišť byla dokončena 17. dubna se závěrem, že všechna zařízení včetně branek normám vyhovuje.
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