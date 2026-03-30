Nehoda tří kamionů uzavřela dálnici D8 na Německo: Dlouhé kolony a déšť

Dopravní nehoda tří kamionů na dálnici D8 u německých hranic
Aktualizováno -
31. března 2026
11:22
Autor: ČTK - 
30. března 2026
16:00

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku.

Provoz se obnovil podle informací policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR až v úterý před 02:00. Při nehodě se zranili dva řidiči.

Nehoda se stala v pondělí krátce po 14:00 před sjezdem na Petrovice. Jednoho řidiče odvezli záchranáři do ústecké nemocnice k vyloučení středně vážného poranění. Druhého řidiče ponechali po ošetření na místě, nikdo další se nezranil. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Kamiony, z nichž jeden převážel osobní auta, bylo potřeba vyprostit. Hasiči řešili také únik provozních kapalin z vozů.

Témata:
kamiondopravní nehodakolonypetroviceÚsteckopolicieNěmeckodálniceÚstecký krajDálnice D8LibouchecTisáMasarykova nemocnice Ústí nad Labem
Patri Malý ( 30. března 2026 16:08 )

Opět kamiońáci - totální paka...

Osoby v pátrání

Články odjinud

Další hvězda StarDance odhalena: Na parket vtrhne dračice!
Další hvězda StarDance odhalena: Na parket vtrhne dračice!
Aha!
Návrat ke kořenům: Velikonoční zvyky, které vnesou do vaší rodiny klid a ochranu
Návrat ke kořenům: Velikonoční zvyky, které vnesou do vaší rodiny klid a ochranu
Dáma.cz
Petra Kvitová je trojnásobnou maminkou! K synu Péťovi přibyla rovnou dvojčata
Petra Kvitová je trojnásobnou maminkou! K synu Péťovi přibyla rovnou dvojčata
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
e15
„Wengerův“ ofsajd v praxi, začne ho zkoušet Kanada. Pohroma pro fotbal, míní expert
„Wengerův“ ofsajd v praxi, začne ho zkoušet Kanada. Pohroma pro fotbal, míní expert
iSport
Vladimír Mertlík: Kdy se Milion chvilek změní v okamžik odporu k režimu nácků, hňupů, komoušů a sviní?
Vladimír Mertlík: Kdy se Milion chvilek změní v okamžik odporu k režimu nácků, hňupů, komoušů a sviní?
Reflex
Oaxaca de Juaréz: Kulinářská metropole celého Mexika oslní i milovníky historie a přírody
Oaxaca de Juaréz: Kulinářská metropole celého Mexika oslní i milovníky historie a přírody
Lidé a země