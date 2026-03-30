Nehoda tří kamionů uzavřela dálnici D8 na Německo: Dlouhé kolony a déšť
Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku.
Provoz se obnovil podle informací policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR až v úterý před 02:00. Při nehodě se zranili dva řidiči.
Nehoda se stala v pondělí krátce po 14:00 před sjezdem na Petrovice. Jednoho řidiče odvezli záchranáři do ústecké nemocnice k vyloučení středně vážného poranění. Druhého řidiče ponechali po ošetření na místě, nikdo další se nezranil. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.
Kamiony, z nichž jeden převážel osobní auta, bylo potřeba vyprostit. Hasiči řešili také únik provozních kapalin z vozů.
