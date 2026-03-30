Vražda Čecha v Paraguayi: Detailní záběry z místa činu!
V obci Carmen del Paraná v Paraguayi došlo o víkendu k brutální vraždě. Českého podnikatele našli v tratolišti krve. Podezřelý z vraždy měl krátce po útoku spáchat sebevraždu. Ze záběrů z místa činu mrazí! Pozor, článek obsahuje drastické fotografie.
Motiv víkendové vraždy je zatím neznámý. Hlavní podezřelý s podnikatelem Martinem Š. a jeho partnerkou podle její výpovědi v sobotu večer popíjeli alkohol a pak šli spát. Podezřelý posléze vstoupil do místnosti, kde spal podnikatel, a začal se s ním prát. Ženě řekl, aby se na hodinu zamkla v koupelně. Když pak z ní vyšla, našla partnera už mrtvého.
Rozbité sklo vedle rodinných fotografií i krvavé skvrny na podlaze nasvědčují tomu, že v bytě došlo k hotovému peklu. Podle prvotních informací podnikatel zemřel na následky řezného poranění. Podezřelý Čech Jan z místa uprchl autem oběti, které později policisté našli opuštěné u lesa. Muže také vypátrali, a když ho obklíčili, zastřelil se.
Jak okomentoval server ABC, český podnikatel se před několika dny stal obětí krádeže. Jakého charakteru krádež byla, není dosud zřejmé. Jasné není ani to, zda krádež s vraždou jakkoliv souvisí.
