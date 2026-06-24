Hoch prodával na ulici limonádu: Někdo ho udal! Přijela policie
Policie v polském městě Bogatynia se zabývala nezvyklým případem. Někdo policistům oznámil, že malý chlapec „nelegálně“ prodává domácí limonádu. Muži zákona situaci vyřešili po svém.
Policisté při příjezdu na místo zjistili, že mladík opravdu limonádu ve svém stánku prodává. K prodeji však zřejmě neměl potřebná povolení, protože se strážci zákona rozhodli veškeré jeho zboží zkonfiskovat. I když vlastně ne tak docela.
Zkonfiskovat totiž znamená zabavit ve prospěch státu bez možnosti náhrady. Limonáda sice ve prospěch státu nepochybně šla, chlapec však nezůstal s prázdnou. „Bezpečnostní opatření spočívalo v tom, že příslušníci od mladého muže veškeré zboží na místě vykoupili,“ napsala městská policie Bogatynia na facebooku. „Produkt na místě spotřebovali a jeho kvalitu určili jako velmi vysokou,“ stojí dále v příspěvku.
V závěru upozornili, že i když proti podobným dětským podnikům žádné zákony nejsou, rodiče by stejně měli být obezřetní. Především pokud jde o bezpečnost dětí.
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